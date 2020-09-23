Лавров: Германия засекретила информацию об отравлении Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что хотел бы разобраться в том, почему информация по отравлению Навального засекречена. Об этом он сообщил на брифинге в Риме.

«Предлагаю всем, кто искренне заинтересован в том, чтобы разобраться в этом вопросе, ознакомиться со стенограммой заседания бундестага, когда германское правительство отвечало на предельно конкретные вопросы депутатов касательно ситуации с так называемым "отравлением Навального". Я не испытываю ни малейшего сомнения, что объективный человек, ознакомившись с этими текстами, сделает для себя очень важные выводы: что здесь подавляющая часть этой проблемы засекречивается непонятно по каким причинам. Хотелось бы очень в этом разобраться», – цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее представительница МИД России Мария Захарова обвинила Берлин в подозрительной оперативности в истории с Навальным. Комментируя проект доклада Организации по запрещению химического оружия в той части, которая касается кейса с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, она заявила, что все было спланировано заранее.

«Вы себе представляете, сколько должно уйти времени на подготовку заявки от государства в ОЗХО с просьбой об оказании помощи в расследовании отравления химическим оружием? И ведь Германия должна была хотя бы что-то иметь в руках, чтобы сделать даже первичные выводы для обращения в ОЗХО», – заявила она.