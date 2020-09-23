Сегодня, в 15:41

Лавров: Германия засекретила информацию об отравлении Навального

Он заявил, что когда германское правительство отвечало на вопросы про Навального, то многое засекречивалось

Фото: Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что хотел бы разобраться в том, почему информация по отравлению Навального засекречена. Об этом он сообщил на брифинге в Риме.

«Предлагаю всем, кто искренне заинтересован в том, чтобы разобраться в этом вопросе, ознакомиться со стенограммой заседания бундестага, когда германское правительство отвечало на предельно конкретные вопросы депутатов касательно ситуации с так называемым "отравлением Навального". Я не испытываю ни малейшего сомнения, что объективный человек, ознакомившись с этими текстами, сделает для себя очень важные выводы: что здесь подавляющая часть этой проблемы засекречивается непонятно по каким причинам. Хотелось бы очень в этом разобраться», – цитирует Лаврова РИА Новости

Ранее представительница МИД России Мария Захарова обвинила Берлин в подозрительной оперативности в истории с Навальным. Комментируя проект доклада Организации по запрещению химического оружия в той части, которая касается кейса с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, она заявила, что все было спланировано заранее. 

«Вы себе представляете, сколько должно уйти времени на подготовку заявки от государства в ОЗХО с просьбой об оказании помощи в расследовании отравления химическим оружием? И ведь Германия должна была хотя бы что-то иметь в руках, чтобы сделать даже первичные выводы для обращения в ОЗХО», – заявила она. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 4 дня назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 19 часов назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 2 дня назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 3 дня назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 неделю назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Политика 3 минуты назад

Вилла, хутор и гараж: в Госдуму идут больше 30 кандидатов с иностранной собственностью

Общество 1 час назад

Подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в Тюмени арестовали до 25 октября

Общество 1 час назад

Внучка Горького: Сын Берии умер у меня на коленях

Общество 2 часа назад

Норвежский суд рассмотрит досрочное освобождение Андерса Брейвика убившего 77 человек

Политика 2 часа назад

Зампред комитета Думы по внешнему вмешательству считает, закон об "иноагентах" надо менять

Происшествия 3 часа назад

Московские депутаты сильно хотели попасть на работу и подрались за место в очереди

Общество 3 часа назад

У правительства нет планов о переводе школ на удаленку: "Никаких. И никогда не будет"

Общество 4 часа назад

Артемий Лебедев возмутился реакцией россиян на скульптуру "Большая глина №4" в Москве

Политика 4 часа назад

Кремль отрицает факт преследования СМИ. Закон об "иноагентах" отменен не будет

Общество 4 часа назад

"В рамках президентского проекта": Глава Люберец прифотошопил к больнице новые неотложки

Политика 4 часа назад

"Все-таки зарыли принципиальную": россияне считают новую должность Поклонской "ссылкой"

Общество 4 часа назад

Соцсети о выплатах пенсионерам: "До чего же опустилась Единая Россия вместе с Путиным"

Общество 4 часа назад

"Сгорим к чертям": в обществе не оценили планы МЧС по привлечению ИИ к тушению пожаров

Политика 5 часов назад

В Афганистане запретят музыку, но разрешат женщинам не закрывать лицо

Общество 6 часов назад

"Это преждевременно": Поклонская не комментирует возможное назначение в Кабо-Верде

Политика 7 часов назад

Независимые СМИ России потребовали от руководства страны прекратить их планомерное уничтожение

Политика 7 часов назад

В Германии развесили предвыборные плакаты с Калининградом в составе страны

Политика 7 часов назад

Министр обороны Казахстана заявил об отставке из-за гибели пяти военных при взрыве

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика