Захарова обвинила Берлин в подозрительной оперативности в истории с Навальным

Представительница МИД России Мария Захарова прокомментировала проект доклада Организации по запрещению химического оружия в той части, которая касается кейса с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

Дипломат обратила внимание на следующую строчку в докладе: «По просьбе Германии, 20 августа 2020 года Секретариат направил группу для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина».

Захарова уточнила, что в тот день Навальный только перелетел из Томска в Омск.

«Вы себе представляете, сколько должно уйти времени на подготовку заявки от государства в ОЗХО с просьбой об оказании помощи в расследовании отравления химическим оружием? И ведь Германия должна была хотя бы что-то иметь в руках, чтобы сделать даже первичные выводы для обращения в ОЗХО»

, – эти доводы представительница МИД РФ озвучила для того, чтобы подтвердить версию, согласно которой вся история с отравлением была спланирована.

«Зная бюрократию немцев, зная бюрократию ОЗХО, представить себе такое можно только в одном случае: все было разыграно заранее»

, – пишет Захарова в Telegram.