Закредитованные россияне, дача Киселева и воскресшая Снежана Денисовна: новости к вечеру 25 августа

Во Владивостоке российский суд впервые с начала года принял решение в пользу задержанного участника акции 31 января в поддержку Алексея Навального. Местный активист Кирилл Петров был оправдан по делу о нарушении установленного порядка проведения митинга. Также суд взыскал с МВД 10 тысяч рублей морального ущерба в пользу Петрова.

Дача телеведущего Дмитрия Киселева в подмосковном Королеве стоит примерно 35 миллионов рублей. Владельцем участка провластный журналист стал в 2005 году.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что применение закона о СМИ-иноагентах не стало избирательным в правоприменительной практике. «Там были существенные основания для принятия таких решений. Поэтому лучше, если остаются непонятные моменты, все-таки задавать вопросы Минюсту», – традиционно перевел стрелки Песков.

Ярославская учительница Жанна Вячеславовна вернула россиянам 2007-й в разговоре с президентом Владимиром Путиным. Она пожаловалась руководителю государства на образ коррупционерки-учительницы из ситкома «Наша Russia» Снежаны Денисовны, из-за которой даже миллениалам пришлось поднапрячься, чтобы вспомнить персонажа. Учительница из 2021 года призвала Путина пестовать в СМИ желание позитивно освещать педагогическую деятельность. Напомним, что в ситкоме Снежана Денисовна брала взятки с учеников, собирала деньги на строительство двухэтажного скворечника, а сочинения о любимых городах принимала только на купюрах с этими населенными пунктами.

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