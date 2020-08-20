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Закредитованные россияне, дача Киселева и воскресшая Снежана Денисовна: новости к вечеру 25 августа

Дайджест новостей к окончанию середины трудовой недели

Фото: Global Look Press, скриншоты

Во Владивостоке российский суд впервые с начала года принял решение в пользу задержанного участника акции 31 января в поддержку Алексея Навального. Местный активист Кирилл Петров был оправдан по делу о нарушении установленного порядка проведения митинга. Также суд взыскал с МВД 10 тысяч рублей морального ущерба в пользу Петрова.

Дача телеведущего Дмитрия Киселева в подмосковном Королеве стоит примерно 35 миллионов рублей. Владельцем участка провластный журналист стал в 2005 году.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что применение закона о СМИ-иноагентах не стало избирательным в правоприменительной практике. «Там были существенные основания для принятия таких решений. Поэтому лучше, если остаются непонятные моменты, все-таки задавать вопросы Минюсту», – традиционно перевел стрелки Песков.

Ярославская учительница Жанна Вячеславовна вернула россиянам 2007-й в разговоре с президентом Владимиром Путиным. Она пожаловалась руководителю государства на образ коррупционерки-учительницы из ситкома «Наша Russia» Снежаны Денисовны, из-за которой даже миллениалам пришлось поднапрячься, чтобы вспомнить персонажа. Учительница из 2021 года призвала Путина пестовать в СМИ желание позитивно освещать педагогическую деятельность. Напомним, что в ситкоме Снежана Денисовна брала взятки с учеников, собирала деньги на строительство двухэтажного скворечника, а сочинения о любимых городах принимала только на купюрах с этими населенными пунктами.

Коротко о других новостях:

  • Мундеп и активистка Pussy Riot приговорена к ограничению свободы на год в связи с «санитарным делом». Ей запретили покидать место жительства с 22:00 до 6:00
  • В Москве завели дело о взятке биткоинами против заведующей кафедрой психологии МГПУ
  • В России с 25 августа запретили использовать громкую звуковую рекламу на улицах. В первую очередь это ударит по малому и среднему бизнесам
  • Рынок микрозаймов в России за полгода вырос почти на четверть. С января по июль МФО выдали населению 200 млрд рублей 


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