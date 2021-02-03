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Участницу Pussy Riot Люсю Штейн приговорили к году ограничения свободы

Ей запретили покидать место жительства с 22:00 до 6:00

Фото: Instagram

Люся Штейн

Муниципальный депутат и активистка Pussy Riot Люся Штейн приговорена к году ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Такое решение принял Преображенский суд Москвы, передает «Интерфакс».

Напомним, что речь идет о так называемом «санитарном деле», возбужденном после зимних протестов в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Люсе Штейн запретили выходить из дома с 22:00 до 6:00, участвовать в массовых мероприятиях и покидать пределы столицы без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией. 

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