Участницу Pussy Riot Люсю Штейн приговорили к году ограничения свободы

Муниципальный депутат и активистка Pussy Riot Люся Штейн приговорена к году ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Такое решение принял Преображенский суд Москвы, передает «Интерфакс».

Напомним, что речь идет о так называемом «санитарном деле», возбужденном после зимних протестов в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Люсе Штейн запретили выходить из дома с 22:00 до 6:00, участвовать в массовых мероприятиях и покидать пределы столицы без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией.