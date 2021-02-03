Мундепу Люсе Штейн и пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш продлили меры пресечения до января

Двум фигуранткам «санитарного дела» пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш и муниципальной депутатке Люсе Штейн продлили меру пресечения почти на полгода.

Кира Ярмыш останется под домашним арестом до 6 января, передает телеграм-канал Sota. Люся Штейн же будет находится под запретом определенных действий до 8 января 2022 года. Об этом сообщил твиттер-аккаунт телеканала «Дождь».

Ранее Люся Штейн отсидела 15 суток после задержания около дома 22 июня. Силовики обвинили ее в неповиновении полицейскому.