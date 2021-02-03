Сегодня, в 20:29

Мундепу Люсе Штейн и пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш продлили меры пресечения до января

Обе девушки являются фигурантками "санитарного дела"

Фото: Twitter

Люся Штейн общается с Марией Алехиной из Pussy Riot в автозаке

Двум фигуранткам «санитарного дела» пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш и муниципальной депутатке Люсе Штейн продлили меру пресечения почти на полгода.

Кира Ярмыш останется под домашним арестом до 6 января, передает телеграм-канал Sota. Люся Штейн же будет находится под запретом определенных действий до 8 января 2022 года. Об этом сообщил твиттер-аккаунт телеканала «Дождь».

Ранее Люся Штейн отсидела 15 суток после задержания около дома 22 июня. Силовики обвинили ее в неповиновении полицейскому.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 1 час назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 6 часов назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Расследование 5 дней назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 6 дней назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 3 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Общество 58 минут назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 1 час назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 1 час назад

Современные методы отслеживания почтовых отправлений

Общество 2 часа назад

Академик Гундаров: о чем врет коронавирусная статистика

Политика 2 часа назад

"Если не будет никаких волнений": политолог уточнил сроки «транзита» власти в России

Общество 2 часа назад

Что произошло 21 июля, пока вы были на работе: В Москве ЗАГС обогащает РПЦ, а в Чечне и Ингушетии – неустанно разводит пары

Политика 2 часа назад

"Что с них взять, дети": россияне иронизируют над письмом австрийского школьника Путину

Происшествия 3 часа назад

"Оказался не того разлива". Правнук Эдиты Пьехи получил черепно-мозговую травму за детскую шалость

Общество 3 часа назад

СК не нашел следов пребывания людей в подземной тюрьме под Петербургом

Политика 4 часа назад

"Между Путиным и Медведевым была война": Зыгарь сделал громкое заявление

Общество 5 часов назад

Китайские власти запретили подросткам вести прямые эфиры и делать из себя звезд

Общество 5 часов назад

СК опроверг данные о завершении психиатрической экспертизы "казанского стрелка"

Политика 5 часов назад

Александр Проханов: Путин – глубинный антисоветчик и антикоммунист

Общество 5 часов назад

"Вам еще это аукнется": россияне о заявлении РПН про обязательную вакцинацию в Петербурге

Политика 5 часов назад

Московские "Новые люди" заехали в Госдуму по-новому

Происшествия 6 часов назад

На избиение семилетнего сына Стаса Пьехи обратил внимание Бастрыкин

Общество 6 часов назад

МАКС-2021: Путин прилетел на вертолете

Общество 6 часов назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика