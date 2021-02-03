Алехиной из Pussy Riot при повторном задержании не дали помахать рукой друзьям

Активистка группы Pussy Riot Мария Алехина вновь оказалась задержана на выходе из спецприемника, где провела 15 суток.

Как пишет телеграм-канал «Открытых медиа» со ссылкой на адвоката «ОВД-Инфо» Александра Алдаева, на Алехину составляют протокол о мелком хулиганстве. В ОВД «Кунцево» активистка проведет сутки.

На кадрах с повторного задержания, снятых корреспондентом Sota, видно, что сотрудник силового ведомства в штатском вместе с людьми в форме уводит Алехину без объяснения причин в служебное авто. Активистка при этом не сопротивляется, но обращается к друзьям, которые пришли ее встретить на выходе из спецприемника. На подходе к авто девушка попыталась помахать рукой товарищам, но человек в штатском схватил ее руку, не дав завершить жест.