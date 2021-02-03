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Алехиной из Pussy Riot при повторном задержании не дали помахать рукой друзьям

На активистку оставили на ночь в ОВД и составили на нее протокол о мелком хулигантсве

Фото: Instagram

Мария Алехина (в светлой футболке) и Люся Штейн

Активистка группы Pussy Riot Мария Алехина вновь оказалась задержана на выходе из спецприемника, где провела 15 суток.

Как пишет телеграм-канал «Открытых медиа» со ссылкой на адвоката «ОВД-Инфо» Александра Алдаева, на Алехину составляют протокол о мелком хулиганстве. В ОВД «Кунцево» активистка проведет сутки.

На кадрах с повторного задержания, снятых корреспондентом Sota, видно, что сотрудник силового ведомства в штатском вместе с людьми в форме уводит Алехину без объяснения причин в служебное авто. Активистка при этом не сопротивляется, но обращается к друзьям, которые пришли ее встретить на выходе из спецприемника. На подходе к авто девушка попыталась помахать рукой товарищам, но человек в штатском схватил ее руку, не дав завершить жест.

Ранее Мария Алехина находилась под домашним арестом по делу об участии в зимних митингах протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Сообщается, что может быть задержана и соратница Алехиной Люся Штейн. Как утверждает один из ее друзей, около дома девушки держурит машина сотрудников центра «Э».

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