Российский суд впервые вынес решение в пользу задержанного на акции в поддержку Навального

Суд во Владивостоке отменил обвинение против местного жителя Кирилла Петрова, задержанного на акции 31 января в поддержку Алексея Навального, а затем взыскал с полиции 10 тысяч рублей в его пользу. Об этом сообщает «Апология протеста» в своем телеграм-канале.

Петрова задержали на акции 31 января. В полиции на него составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга). Позже его признали виновным и обязали оплатить штраф на 15 тысяч рублей.

В апреле Приморский краевой суд признал незаконным решение Фрунзенского райсуда и отменил его, прекратив производство по делу из-за отсутствия состава административного правонарушения. После этого мужчина обратился в суд с иском к МВД о компенсации морального вреда за незаконное административное преследование.

Сегодня Фрунзенский районный суд Владивостока частично удовлетворил иск и постановил взыскать с МВД 10 тысяч рублей в пользу Петрова за причинение морального вреда.

Как отмечается, это первое решение суда о компенсации морального вреда по протестам прошедшим этой зимой.