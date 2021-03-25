Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Также учитель заявила, что неправильно называть ее работу «услугой».

— Я не считаю, что оказываю услугу. Я, наоборот, горжусь тем, что я учитель - я наставляю, учу, помогаю. Мы дружим и доверяем друг другу с ребятами, - добавила она.

На это Путин ответил, что в слове «услуга» нет ничего обидного, хотя на него иногда обижаются и представители других профессий, например, врачи. Но «если это словечко не устраивает, от него надо уходить».

По поводу претензий к СМИ президент согласился с учителем.

— Много раз на этот счет говорил со своими коллегами - теми, кто занимается работой в этой отрасли. Все это понимают, но надо, чтобы от понимания мы быстрее переходили к реализации того, в чем страна нуждается. А она нуждается в том, чтобы создавать образ учителя как человека, от которого зависит будущее нашего государства. Нужно шире это делать. И не только фильмы делать, - заявил Путин.

Как выяснил «Собеседник», Жанна Вячеславовна - не простой учитель. Ее зовут Жанна Торхова, она преподает историю в ярославской школе №26, которая называет себя «школой для всех и каждого». Торхова - лауреат муниципального этапа всероссийского конкурса учитель года России 2018.

В мае 2019 года она пришла на акцию «Бессмертный полк» с портретом своего прадедушки Василия Волчихина. Агентство ТАСС называло ее «членом регионального штаба ОНФ (Общероссийский народный фронт)». Также Торхова является наставником победителя Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», который проходит под эгидой нацпроектов России.

На сайте "Инфоурок" в профиле Жанны Торховой говорится, что она уже встречалась с Путиным, но не указано - когда. Похожее мероприятие проходило в Кремле в 2014 году. Тогда президент проводил встречу с молодыми учеными и преподавателями истории, но упоминания Торховой в расшифровке беседы нет.