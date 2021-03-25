С сегодняшнего дня в России запрещена звуковая реклама на улице

25 августа вступают в силу изменения в Федеральный закон «О рекламе», который запрещает размещение на улицах страны звуковой рекламы. Сюда входит любая форма рекламы, которую издают динамики «монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий».

Чаще всего такой формой привлечения клиентов пользуются возле кафе или торговых точек, поясняет ТАСС директор рекламной группы «Август» Игорь Сидоренко. Он также обращает внимание, что под запрет подпадают и сети уличного радио, для которых это выльется в дополнительные затраты на согласование. Он полагает, что это отрицательно скажется на малом и среднем предпринимательстве, которое часто использует наружную рекламу.

«Ко мне массово поступают жалобы на это [на звуковое загрязнение], — рассказывает глава муниципального округа Тверской в Москве Яков Якубович. — Злоупотребляли правом на размещение надоедливой рекламы как раз недобросовестные предприниматели».