Сегодня, в 10:31

С сегодняшнего дня в России запрещена звуковая реклама на улице

Возле кафе и торговых сетей России больше нельзя ставить мегафоны с навязчивой звуковой рекламой

Фото: Global Look Press

25 августа вступают в силу изменения в Федеральный закон «О рекламе», который запрещает размещение на улицах страны звуковой рекламы. Сюда входит любая форма рекламы, которую издают динамики «монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий».

Чаще всего такой формой привлечения клиентов пользуются возле кафе или торговых точек, поясняет ТАСС директор рекламной группы «Август» Игорь Сидоренко. Он также обращает внимание, что под запрет подпадают и сети уличного радио, для которых это выльется в дополнительные затраты на согласование. Он полагает, что это отрицательно скажется на малом и среднем предпринимательстве, которое часто использует наружную рекламу.

«Ко мне массово поступают жалобы на это [на звуковое загрязнение], — рассказывает глава муниципального округа Тверской в Москве Яков Якубович. — Злоупотребляли правом на размещение надоедливой рекламы как раз недобросовестные предприниматели».

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 день назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Общество 5 дней назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 6 дней назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 1 неделю назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 1 неделю назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 1 неделю назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Происшествия 17 минут назад

В Карелии погибли пятеро белорусов после отравления алкоголем

Общество 1 час назад

"Привет Екатеринбургу!": Жители Иркутска выступают против храма на месте сквера

Общество 2 часа назад

Эксперт рассказал, что будет с теми, кто не успеет покинуть Афганистан до 31 августа

Политика 2 часа назад

Что мы увидели? Жахнула "Единая Россия"? Нет

Политика 2 часа назад

Эксперты: СМИ-"иноагентам" запрещено как-либо освещать выборы

Общество 2 часа назад

Младенец с обложки культового альбома Nirvana подал в суд на группу

Общество 3 часа назад

IТ-юристы и UX/UI-дизайнеры: эксперт назвал востребованные IT специальности в будущем

Политика 3 часа назад

Илья Гращенков оценил выступление Владимира Путина на съезде "Единой России"

Политика 3 часа назад

Главное к 25 августа: Предвыборный венок, афганский дэдлайн, ТВ-реклама дорожает, дефицит милкшейков

Общество 4 часа назад

Американские ученые выяснили, как часто непривитые от COVID попадают в больницу

Политика 4 часа назад

Рейтинг партии Меркель перед выборами падает. Она впереди "Зеленых", но уступает СДПГ

Политика 4 часа назад

Россия эвакуирует из Афганистана более более 500 граждан РФ и государств-членов ОДКБ

Общество 12 часов назад

"Получается, люди питаются только хлебом и водой?": В сети в шоке от исследования трат россиян

Общество 13 часов назад

"Быдлоконтингент во власти - страшно и опасно для окружающих!" В сети обсуждают проверку прокуратуры Красноярска

Политика 13 часов назад

Бывшая пресс-секретарь Путина: Меня задевало, что в других странах женщин среди официальных лиц больше, чем в РФ

Общество 13 часов назад

"Партийцы из "ЕдРа" - берите на заметку": в сети привели в пример членам партии власти экс-министра из Афганистана

Общество 13 часов назад

"Такая движуха началась – жалко выборы редко": в сети разнесли Титова с его инициативой о создании второго пенсионного фонда

Недвижимость 13 часов назад

С 2020 года цены на квартиры в новостройках выросли на четверть

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика