Пока вы были на работе 3 августа: Любови Соболь запретили ночевать не дома, а МакSим начала дышать

Любовь Соболь признали виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе 2021 года. Ее признали организатором акции и приговорили к полутора годам ограничения свободы. Трижды в месяц она должна будет отмечаться у инспекторов. С 22:00 до 6:00 ей нельзя будет выходить из дома. Также ей запретили посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы и области.

Сегодня же Фонд борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией) приговорен к полумиллионному штрафу за отсутствие иноагентской маркировки на сервисе по поиску дел в ЕСПЧ.

Копилку золотых наград на токийской Олимпиаде пополнил российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев (на фото в красном трико), пишет «РИА Новости». В весовой категории до 97 килограммов он одержал победу над олимпийским чемпионом 2016 года из Армении Артуром Алексаняном.

Однополая пара из рекламы сети «ВкусВилл» покинула Россию. Девушки потеряли работу после резонансной истории и решили переехать в Барселону, где сейчас пытаются трудоустроиться

Певица МакSим идет на поправку. Ее представительница Маргарита Соколова отметила, что Марина начала самостоятельно дышать через кислородную маску и передвигается на коляске. При этом пока звезда остается в реанимационном отделении.

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