Манижа перепела хит Меладзе "Иностранец" в поддержку СМИ-иноагента
Также певица предложила конъюнктурному артисту эстрады замутить полноценный фит
Представительница России на Евровидении в 2021 году Манижа опубликовала в официальном сообществе «ВКонтакте» ремейк на песню Валерия Меладзе «Иностранец».
Полутораминутный кавер – не просто перепевка давнего хита, а поп-культурная акция в поддержку портала «Медуза», признанного СМИ, выполняющим функции иностранного агента.
Клип снят в ироничных мотивах с фильтром, имитирующим VHS-пленку, отклеивающимися фотообоями на фоне с изображением берез. Сама Манижа говорит на русско-английском «суржике».
В тексте к видео Манижа благодарит «Валерия Шотаевича» и предлагает ему «замутить полноценный фит». Неизвестно, как довольно конъюнктурный артист, давно состоящий в партии «Единая Россия», отнесется к такому предложению.
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Рубрика: Шоу-бизнес