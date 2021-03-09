Манижа перепела хит Меладзе "Иностранец" в поддержку СМИ-иноагента

Представительница России на Евровидении в 2021 году Манижа опубликовала в официальном сообществе «ВКонтакте» ремейк на песню Валерия Меладзе «Иностранец».

Полутораминутный кавер – не просто перепевка давнего хита, а поп-культурная акция в поддержку портала «Медуза», признанного СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

Клип снят в ироничных мотивах с фильтром, имитирующим VHS-пленку, отклеивающимися фотообоями на фоне с изображением берез. Сама Манижа говорит на русско-английском «суржике».