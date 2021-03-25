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Соболь признали виновной по "санитарному делу" и приговорили к 1,5 годам ограничения свободы

Ее признали виновной в том, что она призывала людей выйти на несанкционированную акцию, где был риск заражения ковидом

Фото: Instagram sobollubov

Бывшего юриста ФБК* Любовь Соболь признали виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе этого года и приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ, и назначить наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев», – рассказали в суде.

Соболь была признана виновной в том, что через соцсети призывала людей выйти на не санкционированную властями акцию протеста, на которой создался риск заражения ее участников коронавирусом.

Как отмечается, прокурор просил суд назначить Соболь наказание в виде ограничения свободы на два года. В ходе судебного процесса были допрошены участники митинга, полицейские и врачи. Вину она не признала, а ее адвокат представил в суд заключение лингвиста, в котором сказано, что в постах Соболь не усматривается признаков призывов к нарушению санитарно-эпидемиологических норм.

Наказание в виде ограничения свободы предполагает, что ей нельзя будет выходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы и области, также ей нужно отмечаться в инспекции трижды в месяц.

*ФБК признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией. 

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