Пока вы были на работе 2 августа: Бегунья из Беларуси попросила убежища в Польше, а экс-сенатора оштрафовали на 15 тысяч

Серебряную медаль завоевал российский гимнаст Денис Аблязин в опорном прыжке на Олимпийских играх в Токио. Это уже вторая его медаль в текущих соревнованиях. Ранее он выиграл золото в командном многоборье, передает RTVi.

Из-за Юлии Пересильд, которая стала актрисой первого фильма, что снимут в космосе, на орбиту не полетит космонавт Андрей Бабкин. Ему 50 лет и он готовился к этому полету всю жизнь. Вместе с тем из-за намерений режиссера фильма «Вызов» Клима Шипенко, пришлось перекроить всю программу учебных полетов.

Бывший член Совфеда Олег Королев получил штраф в размере 15 тысяч рублей за резонансное ДТП в Липецке в мае текущего года. В общем против него было составлено три протокола, в том числе по статье о выезде на встречную полосу, передает Znak.com. Очевидцы сообщали, что мужчина сел за руль пьяным, а после отказался от медицинского освидетельствования. Сразу после резонанса членство Королева в партии «Единая Россия» было приостановлено, а с поста сенатора он ушел «по состоянию здоровья и рекомендации врачей».

Особый почет оппозиционеру Алексею Навальному высказал Центр управления городским имуществом, подведомственный мэрии Москвы. В унитарном предприятии считают, что политик, находящийся в заключении, не напрямую но косвенно влияет на стоимость недвижимости.

Бегунья Кристина Тимановская, которую пытались вывезти с Олимпиады обратно в Беларусь из-за критики спортивных чиновников, попросила политического убежища в Польше. Ее супруг в это время уехал из Беларуси в Киев. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вступилась за олимпийских спортсменов из родной страны:

«Мы настаиваем, что белорусские спортсмены — это гордость нашей страны, а не собственность режима. И сейчас моральный долг международного сообщества — дать решительную реакцию на попытки похищения беларусов с территорий демократических государств»

, – заявила Тихановская.

Коротко о другом:

Общественный совет при Минкульте пообещал проверять постановки театров на предмет соответствия стратегии нацбезопасности. То есть на патриотичность и духовность.

На Олимпиаде умерла лошадь

За минувшие сутки в России заболели коронавирусом 23 508 человек, а 14 893 человека выздоровели. Скончались 785 пациентов

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