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Мэрия Москвы считает Навального фактором, влияющим на стоимость недвижимости

Предприятие мэрии Москвы полагает, что данные об отравлении Навального и одобрении его дел связаны со стоимостью квартир

Фото: Скриншот

Алексей Навальный

Подведомственное департаменту городского имущества мэрии Москве государственное унитарное предприятие «Центр управления городским имуществом» включило в свою аналитику о влияющих на стоимость недвижимости факторах результаты опросов о президентских рейтингах Алексея Навального и об отношении населения страны к его отравлению.

Эту информацию в числе прочих статистических данных организация указала в своем отчете о динамике рыночной стоимости принадлежащих столице квартир, приуроченному к тендерам по её продаже. На это обратили внимание «Открытые медиа».

В частности, в опубликованном ГУПом документе аналитики ссылаются на опрос «Левада-Центра» (организация признана в России «иностранным агентом»), в котором говорится, что один из трех респондентов доверяет версии о преднамеренном отравлении оппозиционного политика, а каждый второй не одобряет его деятельность. В отчете отмечают, что эти люди — «главным образом, пользователи Интернета и соцсетей и молодежь».

Эта информация, по мнению экспертов подведомственной мэрии организации, «не относится непосредственно к объекту оценки [квартирам в Москве], но влияет на его стоимость».

Также в отчеты включены данные того же «Левада-Центра» о рейтингах в потенциальной президентской гонке. «"Четвёрка" лидеров остаётся неизменной: Владимир Путин (39%, по результатам открытого вопроса), Владимир Жириновский (6%), Геннадий Зюганов (2%) и Алексей Навальный (2%)», — формулируют аналитики ГУПа результаты социологического опроса.

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