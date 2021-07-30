Сегодня, в 16:07

Доверие к Путину, Жириновскому и Миронову упало, а к Навальному и Грудинину – выросло

Опрос показал небольшое падение доверия и одобрения Путина. Лидеры системных партий тоже растеряли очки перед выборами

Фото: Global Look Press

По мнению 47% россиян дела в стране движутся в правильном направлении, 44% говорят об обратно. Это следует и июльского опроса «Левада-Центра»*. Также исследование фиксирует небольшое падение доверия президенту Владимиру Путину и одобрения его деятельности.

Сейчас на прямой вопрос об одобрении деятельности главы государства положительно отвечают 64% граждан страны. 35% прямо говорят, что не одобряют её. Тот же вопрос в отношении премьер-министра Михаила Мишустина дает ещё более низкие результаты: 53% одобряют, а 42% — нет.

Деятельность возглавляемого им правительства и вовсе не одобряют чаще, чем одобряют: 49% против 48%, а Госдума традиционно не пользуется поддержкой населения: 56% не поддерживают решения депутатов и лишь 40% говорят иначе. У глав регионов рейтинг одобрения больше: 59% против 37%.

При этом на открытый вопрос без вариантов ответа, кому из политиков респондент доверяет, большинство по-прежнему называют Владимира Путина, однако их число с прошлого месяца уменьшилось с 33% до 31%. На 1% до 11% упала поддержка лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов сохранил свои 6%, а вот более заметные оппозиционеры наоборот набрали очков: доверие к Алексею Навальному и к Павлу Грудинину выросло с 2% до 3%, у коммуниста Николая Бондаренко остается 2%, хотя ещё в январе этого года его показатель был ниже 1%. Доверие к сопредседателю «Справедливой России — За Правду» Сергею Миронову за месяц упало с 4% до 2%.

Не ответили на этот вопрос 15%, а ещё 23% заявили, что не доверяют никому — эти показатели не изменились.

*«Левада-Центр» объявлен российскими властями «иностранным агентом».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 19 часов назад

Елена Яковлева: Я бы снялась с Моргенштерном

Общество 2 дня назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 3 дня назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 4 дня назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 1 неделю назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 18 минут назад

Эти лапки загребают бабки: как россияне зарабатывают на питомцах

Политика 26 минут назад

"Минздрав оценил жизнь россиян в 30 000 рублей": политолог разнес власти за подход к вакцинации

Политика 45 минут назад

Депутату Журавлеву присылают черепашек: патриоту не могут простить рассказ о "борделе" с черепахами в Дании 🐢

Общество 47 минут назад

96-летней ветерану ВОВ запретили выезд из страны. Ранее её оштрафовали на 20 тысяч

Общество 1 час назад

"Зачем компрометировать Спутник?" в обществе удивлены испытаниями "Спутника V" и AstraZeneca

Политика 1 час назад

"Путин для Запада – идеальный правитель РФ": Скурлатов сделал громкое заявление

Общество 1 час назад

Минздрав предложил увеличить компенсацию за осложнения от прививки

Происшествия 1 час назад

Парализованная мать актера Михалина пролежала с трупом сына в одной квартире 10 дней

Политика 1 час назад

Станислав Белковский: "Что будет с "Северным потоком 2" после ухода Меркель?"

Политика 1 час назад

Лукашенко пообещает "жестко" бороться со свободой слова. Она "переросла" в экстремизм

Общество 1 час назад

"Рогозина пора пинками гнать": россияне высказались о ЧП с "Наукой" на МКС

Общество 2 часа назад

Заявление 18-летней девушки об изнасиловании в отделе полиции проверят СК и МВД

Общество 2 часа назад

"Он понимает, как сильно вляпался": россияне врезали Собянину после нового распоряжения

Общество 2 часа назад

"Давно пора было отменить.": в сети обсуждают отмену перчаточного режима в Москве

Происшествия 2 часа назад

На химзаводе под Ростовом произошел взрыв, семь человек госпитализированы

Общество 3 часа назад

"Пусть еще в транспорте запретят ездить ближе двух метров друг от друга": в сети обсуждают петербургские послабления

Политика 3 часа назад

Александр Шестун нашелся в Подмосковье

Общество 3 часа назад

"Опять наобещали и не выполнили": в сети обсуждают снижение пенсии в реальном выражении

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика