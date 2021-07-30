Доверие к Путину, Жириновскому и Миронову упало, а к Навальному и Грудинину – выросло

По мнению 47% россиян дела в стране движутся в правильном направлении, 44% говорят об обратно. Это следует и июльского опроса «Левада-Центра»*. Также исследование фиксирует небольшое падение доверия президенту Владимиру Путину и одобрения его деятельности.

Сейчас на прямой вопрос об одобрении деятельности главы государства положительно отвечают 64% граждан страны. 35% прямо говорят, что не одобряют её. Тот же вопрос в отношении премьер-министра Михаила Мишустина дает ещё более низкие результаты: 53% одобряют, а 42% — нет.

Деятельность возглавляемого им правительства и вовсе не одобряют чаще, чем одобряют: 49% против 48%, а Госдума традиционно не пользуется поддержкой населения: 56% не поддерживают решения депутатов и лишь 40% говорят иначе. У глав регионов рейтинг одобрения больше: 59% против 37%.

При этом на открытый вопрос без вариантов ответа, кому из политиков респондент доверяет, большинство по-прежнему называют Владимира Путина, однако их число с прошлого месяца уменьшилось с 33% до 31%. На 1% до 11% упала поддержка лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов сохранил свои 6%, а вот более заметные оппозиционеры наоборот набрали очков: доверие к Алексею Навальному и к Павлу Грудинину выросло с 2% до 3%, у коммуниста Николая Бондаренко остается 2%, хотя ещё в январе этого года его показатель был ниже 1%. Доверие к сопредседателю «Справедливой России — За Правду» Сергею Миронову за месяц упало с 4% до 2%.

Не ответили на этот вопрос 15%, а ещё 23% заявили, что не доверяют никому — эти показатели не изменились.

*«Левада-Центр» объявлен российскими властями «иностранным агентом».