Сергей Розанов дал первое интервью после ухода из "Ангелов Плющенко"

Сергей Розанов - один из главных ньюсмейкеров российского фигурного катания: три года с Этери Тутберидзе, громкий уход из ледового дворца «Хрустальный» в академию Евгения Плющенко. А недавно стало известно, что Сергей Розанов покидает и ее! Первое интервью после новости о прекращении работы в «Ангелах Плющенко» специально для “Собеседника» из тренировочного лагеря Pralognan la vanoise во Франции. Наш корреспондент пообщался с Сергеем Розановым и французским хореографом Бенуа Ришо.

- Расскажите о формате тренировочного лагеря - это что-то вроде выездных сборов и мастер-классов?

Бенуа: Пик Айс сборы – это единственное место, где собираются топ-фигуристы со всего мира. Здесь для меня стало нормой работать по 12-14 часов в день. Я очень плотно работаю с фигуристами, чтобы помочь им разработать стратегию при выборе программы, определить их индивидуальный стиль, и мы вместе определяем те области, где им нужно еще поработать и стать лучше.

Сергей: Начинаем в 6-7 утра, заканчиваем в 9-10 вечера. Всего один выходной день - воскресенье. Тут каждый может подобрать себе индивидуальную программу. Сборы проходят в горах на высоте 1400 метров, и спортсменам в таком климате приходится ещё больше преодолевать себя во время проката программы.

- Сергей, есть разница в работе с российскими и иностранными спортсменами?

- Работа с иностранными спортсменами безусловно проще, так как они четко знают, чего хотят. Они платят за знания и, не теряя времени, применяют на практике полученные советы здесь и сейчас. Работа основывается на партнерстве.

- Бенуа, ваш модерновый стиль постепенно захватывает мировую "фигурку", но с россиянами, за исключением группы Алексея Мишина, вы почти не сотрудничаете.

- Я бы очень хотел поработать и с другими российскими фигуристами. То, как занимаются фигурным катанием в России – пример для всего мира. Инновации из России каждый раз двигают фигурное катание на новый уровень