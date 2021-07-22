Сергей Розанов дал первое интервью после ухода из "Ангелов Плющенко"
Наш корреспондент пообщался с фигуристом и французским хореографом Бенуа Ришо. Специально для Sobesednik.ru - из тренировочного лагеря Pralognan la vanoise во Франции
Сергей Розанов - один из главных ньюсмейкеров российского фигурного катания: три года с Этери Тутберидзе, громкий уход из ледового дворца «Хрустальный» в академию Евгения Плющенко. А недавно стало известно, что Сергей Розанов покидает и ее! Первое интервью после новости о прекращении работы в «Ангелах Плющенко» специально для “Собеседника» из тренировочного лагеря Pralognan la vanoise во Франции. Наш корреспондент пообщался с Сергеем Розановым и французским хореографом Бенуа Ришо.
- Расскажите о формате тренировочного лагеря - это что-то вроде выездных сборов и мастер-классов?
Бенуа: Пик Айс сборы – это единственное место, где собираются топ-фигуристы со всего мира. Здесь для меня стало нормой работать по 12-14 часов в день. Я очень плотно работаю с фигуристами, чтобы помочь им разработать стратегию при выборе программы, определить их индивидуальный стиль, и мы вместе определяем те области, где им нужно еще поработать и стать лучше.
Сергей: Начинаем в 6-7 утра, заканчиваем в 9-10 вечера. Всего один выходной день - воскресенье. Тут каждый может подобрать себе индивидуальную программу. Сборы проходят в горах на высоте 1400 метров, и спортсменам в таком климате приходится ещё больше преодолевать себя во время проката программы.
- Сергей, есть разница в работе с российскими и иностранными спортсменами?
- Работа с иностранными спортсменами безусловно проще, так как они четко знают, чего хотят. Они платят за знания и, не теряя времени, применяют на практике полученные советы здесь и сейчас. Работа основывается на партнерстве.
- Бенуа, ваш модерновый стиль постепенно захватывает мировую "фигурку", но с россиянами, за исключением группы Алексея Мишина, вы почти не сотрудничаете.
- Я бы очень хотел поработать и с другими российскими фигуристами. То, как занимаются фигурным катанием в России – пример для всего мира. Инновации из России каждый раз двигают фигурное катание на новый уровень
- Бенуа, расскажите о вашем сотрудничестве с Рикой Кихирой и Лизой Туктамышевой. Отличается отношение к спорту и тренировкам у японских и русских девушек?
- Они абсолютно разные фигуристки как по стилю, так и по силе. Рика – очень талантливая спортсменка с большим техническим потенциалом – я не уверен, что я видел что-то подобное ранее. Лиза – настоящая модель для подражания, она вносит в наш спорт женственность и мудрость.
(Елизавета Туктамышева (Россия) - серебряный призёр ЧМ по фигурному катанию 2021. Рика Кихира (Япония), подобно Трусовой и Щербаковой, вошла в историю как первая исполнительница уникального прыжкового элемента — сложнейшего «мужского» каскада тройной аксель — тройной тулуп, заняла 7 место на ЧМ по фигурному катанию 2021. - Прим. автора).
- Бенуа, почему вы выступаете за повышение возрастного ценза в фигурном катании?
- Главная причина - это желание видеть больше постоянства в спорте и более продолжительные карьеры, особенно в женском фигурном катании.
Вот у нас сейчас на сборах находится Алена Савченко. Она попала на игры в Турине в 2006 г. Алене 37 лет, а она готовится к очередной олимпиаде, и в прекрасной форме. (Сейчас возрастной ценз для взрослых стартов в женском одиночном фигурном катании 15 лет - Прим. автора).
Специалисты отмечают, что девушки с 15-20 и с 20 и старше настолько разные в фигурном катании, что их невозможно сравнивать. Дело не только в меняющемся теле, но и в психологии: растущем страхе перед прыжками, неудачными прокатами и конкуренцией. Возвращаясь к Алене Савченко, хочу сообщить, что в настоящий момент она находится в поисках нового партнера.
- Почему выбрали в напарники по лагерю именно Сергея?
- Я тот человек, который принимает решения, доверяя своему чутью. С Сергеем я с самого начала почувствовал взаимопонимание и родство душ, нам интересно работать вместе. Сергея ценят и на мировой арене. Европейские и американские фигуристы хорошо его знают, и хотят с ним работать. Фигуристы, тренеры и родители на сборах уже видят значительный прогресс, который достигается благодаря его точному техническому методу.
- Бенуа, что сейчас для вас в приоритете на данном этапе?
- Я продолжаю ставить программы топ-спортсменам. создал шоу под названием «Carte Blanche» (Карт Бланш). Это новое направление в ледовых шоу, где мы создали подобие современного балета на льду. И третье - это сборы «PeakIce» с большим видением: высочайшее качество тренировок для всех уровней фигурного катания для спортсменов любой национальности.
- Бенуа, как вы считаете, пандемия оказала сильное влияние на расстановку сил в фигурном катании перед зимней Олимпиадой?
- Пандемия разделила фигуристов на два лагеря: кто-то быстро адаптировался к онлайн занятиям, а кому-то было очень сложно найти мотивацию. Тяжелее всего тем, кто любит соревноваться и выступать. Им приходится продолжать тренироваться без возможности показать свои достижения или прогресс на соревнованиях. Несмотря на все это, я все-таки думаю, что подиум сильно не изменится. Самые сильные фигуристы одержат победу, несмотря на все преграды на их пути.
- Сергей, недавно вышла громкая новость, что вы покидаете академию Евгения Плющенко. Какие теперь планы на сезон?
- Мы в хороших отношениях с Евгением Плющенко. Надеюсь, что и дальше будем прекрасно общаться. Мы всегда на связи. Я уехал на 2 месяца работать, мы согласовали это.
Когда я решился на уход, поставил в известность Евгения и его жену Яну Рудковскую. Евгений часто работает со специалистами на условиях фриланса, это нормальная практика как в России, так и в мире. Если будет возможность сотрудничать в формате фриланса и у меня будет свободное время, я с удовольствием поработаю. Что касается моего нового места работы, то как только я начну там работать, сообщу.