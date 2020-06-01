Из-за Юлии Пересильд на орбиту не полетит космонавт, который готовился к этому всю жизнь

Вот это, как говорится, по-нашему. В плохом смысле слова. Продюсерам фильма «Вызов», где снимается Юлия Пересильд, захотелось отправить ее этой осенью на МКС, чтобы снять на орбите, так сказать, натурные сцены. Но в космос слетать — это не на лыжах прокатиться.

Оказывается, как рассказал Алексею Пивоварову (YouTube-канал «Редакция») конструктор космического приборостроения Александр Хохлов, «Роскосмос» перекроил ради съёмок актрисы космическую программу. И теперь профессиональный космонавт Андрей Бабкин, который готовился к своему полёту всю жизнь, в космос не попадёт.

Кроме этого, Александр Хохлов (один из главных просветителей по теме космоса) считает, что такого проекта как МКС по политическим (прежде всего) и экономическим причинам в скором времени не будет. Примерно к 2030 году вместо этого в космосе появятся небольшие станции.

— Если мы понимаем, что МКС завершается и у нас нет пока что своей лунной программы, мы должны понимать, куда мы будем летать. И если у нас не появится своя новая станция, то Россия в какой-то момент лишится выхода в космос, — говорит Хохлов. — И тут проблема не в том, что мы не можем сделать новую станцию, а в том, что мы делаем это очень долго. И перерыв может быть таким долгим огромным, что мы можем просто разучиться летать в космос.

При этом, говорит он, все наши космонавты — «прогрессивные ребята». Хотя гражданские космонавты и те, кто вышел из военной авиации, отличаются. Военные, может, просто меньше улыбаются. Но факт в том, что «отбор космонавтов и их подготовка, в том числе за рубежом, делает их достаточно прогрессивными интересными людьми и с ними приятно общаться несмотря на все внутренние нюансы», — говорит Хохлов. — И вообще, российские космонавты в реальности очень часто выходили из самых сложных ситуаций».

Кстати, любой российский космонавт будет дисквалифицирован, если вдруг перед полетом набьёт тату. Это запрещено. По правилам космического отбора, которые приняты еще при царе Горохе, татуировки считаются признаком психиатрического отклонения.

От американского космонавта требуется научное образование и большой опыт работы, а есть у него татуировка или нет, никого не волнует. Американским астронавтам даже в очках и линзах можно летать. А у нас сначала здоровье, потом образование и все остальное. «С такими требованиями от космонавтики оттекает очень много умных ребят, которые реально могли бы продвинуть вперёд нашу космическую науку», — считает Хохлов.

Есть также в нашем космосе и определённый шовинизм по отношению к женщинам, считает он. За 60 лет у нас в космосе побывали только четыре женщины. В Америке — полсотни. Были женщины в отряде российских космонавтов, которые так и не полетели в космос, хотя были прекрасно подготовлены. Их не пустили, потому что не доверяли.

— С другой стороны, не так давно было объявлено, что в октябре в космос полетит актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Что они там будут снимать фильм, который Роскосмос снимает совместно с Первым каналом. Космонавты очень критикуют этот проект, — заявил Хохлов, — и пожалуйста, снимайте фильмы в космосе, наверное, это даже нужно… Проблема в том, как это было сделано. Вместо того чтобы найти деньги на дополнительной корабль, взяли корабль федеральной космической программы, оплаченный правительством, корабль, на котором должны были лететь профессиональные космонавты по плану полётов. И весь этот план полётов был перекроен из-за экспедиции актёров. Из-за этого фильма и наши астронавты, и американские астронавты вынуждены будут пробыть на орбите почти год вместо полугода. Они не могут вернуться из-за того, что нужно будет вернуть Юлию Пересильд с Климом Шипенко, полетевших внепланово. При этом сама научная программа, не рассчитанная на год, перекроена. А также очень жаль Андрея Бабкина, нашего российского космонавта, который должен был осенью полететь. Он очень долго ждал полёта и тщательно к нему готовился. Но весной его сняли с полета из-за актеров. А поскольку Бабкину уже больше 50 лет, другой полет ему уже не светит. Получается что человек, который всю жизнь готовился, не полетел из-за того, что полетели снимать фильм. Это очень грустно и никто не высказался в его защиту! — говорит Александр Хохлов.