Гробы, ноты, координаты родного города: Какие татуировки бьют российские звезды на своем лице

Вслед за интервью с актрисой Еленой Яковлевой, которая сетует на пустотелое внимание к ее сыну, Sobesednik.ru решил вспомнить российских звезд, чьи лица тоже украшают татуировки. Если внутреннюю часть губы считать лицом, то набралось аж 10 человек.

Начнем с того самого – Денис Шальных.