Гробы, ноты, координаты родного города: Какие татуировки бьют российские звезды на своем лице
Sobesednik.ru насчитал десять российских артистов, которые решились разукрасить свое лицо навсегда
Вслед за интервью с актрисой Еленой Яковлевой, которая сетует на пустотелое внимание к ее сыну, Sobesednik.ru решил вспомнить российских звезд, чьи лица тоже украшают татуировки. Если внутреннюю часть губы считать лицом, то набралось аж 10 человек.
Начнем с того самого – Денис Шальных.
Денис Шальных
Денис — радикальный сторонник здорового образа жизни и серьезно занимается бодибилдингом, что сложно не заметить по его фигуре.
Украшать тело татуировками парень начал уже в подростковом возрасте. Тогда на нем появился портрет кота-любимца. На лице у Дениса можно найти призыв «оставаться одним» (надпись позже была перечеркнута с помощью шрамирования), а также мистические узоры. На левой стороне раньше было изображение гроба, которое он удалил ко Дню рождения мамы в 2021 году. Именно этот рисунок меньше всего нравился Елене Яковлевой.
Николай Маркелов
Популярный блогер и владелец тату-студии из Красноярска Николай Маркелов сам себя представляет как хайпажора, набившего на себе портреты Владимира Путина, Андрея Малахова, Дианы Шурыгиной, а двойной портрет единорога (лошади) и Ксении Собчак положительно оценила сама телеведущая. Дополнен он был президентским лозунгом Ксении «Против всех».
Половину лица предпринимателя-хайпожора занимает фраза «Терять нечего». После такого экстравагантного украшения Николай также решил немного залить свой глаз краской для тату.
Ганвест
Экстравагантный рэпер, балующийся гламуром, сделал татуировки на лице еще до того, как стал популярным и до того, как разменял второй паспорт. На его левом веке красуется надпись «sex» (позже слева добавилась «душа»), а на правом – «Rock», исполненный курсивом. На переносице гордо выбита корона, лоб, виски и щеки украшены цветной краской.
Face
Рэпер Фейс не смог пройти врачебную комиссию в военкомате в 2019 году. Психиатр счел ненормальным наличие татуировок на лице молодого человека.
Под правым глазом у рэпера расположено слово «ненависть», а слева противоположное ему – «любовь». А слово Numb над бровью набито в честь любви к эмо-музыке. Артист позиционирует себя таким образом «бесчувственным».
Наргиз
Татуировка Наргиз едва ли заметна на лице, если не прячется под капюшоном или повязкой. Разглядеть буддистские узоры можно только на оголенной и выбритой голове артистки. Начало свое тату берет от макушки и вьется до шеи.
Скруджи
Рэпер Скруджи из команды Black Star первые татуировки на лице набил не спонтанно. Поход в салон он планировал два год, но наконец решил. Первыми на лице появились его короткое имя Edy и надпись «Not guilty» («Не виновен»).
Моргенштерн
В 2020 году скандальный рэпер Моргенштерн признался, что жалеет о сделанных татуировках. При этом на его лице продолжает красоваться число дьявола (сам исполнитель утверждает, что это три буквы G), средневековая булава (именно ее и называют моргенштерном) и нота.
Музыкант объяснял, что набил себе татуировки на лице, чтобы никогда не устроиться работать в офис.
Элджей
Рэпер Элджей под линией роста волос на лбу в 2019 году набил себе координаты родного города – Новосибирска.
T-killah
Рэпер T-killah опрометчиво пообещал набить себе татуировку на лице, если российская сборная по футболу одержит победу над Испанией в ⅛ финала мундиаля в 2018 году.
Как известно, сборная тогда действительно выиграла, а вот музыкант так и не решился пачкать лицо краской. При этом выложил видео, где ему якобы наносят на щеку слово «Россия» и имя «Игорь» (видимо, Акинфеев). Все это оказалось симуляцией.
В реальности же T-killah набил тату «Россия» себе на оборотной стороне нижней губы.
Мария Миногарова
Актриса Мария Миногарова тоже сделала татуировку на внутренней стороне губы, но не на спор, а по своему желанию. В 26 лет она набила напротив нижнего прикуса тату «Мне 22», но рисунок стерся. И во второй раз Мария решилась набить более основательно слово «Сила».
Теги: #Шоу-бизнес, #Моргенштерн
Рубрика: Шоу-бизнес