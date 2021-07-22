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Гробы, ноты, координаты родного города: Какие татуировки бьют российские звезды на своем лице

Sobesednik.ru насчитал десять российских артистов, которые решились разукрасить свое лицо навсегда

Фото: скриншот, Instagram

Вслед за интервью с актрисой Еленой Яковлевой, которая сетует на пустотелое внимание к ее сыну, Sobesednik.ru решил вспомнить российских звезд, чьи лица тоже украшают татуировки. Если внутреннюю часть губы считать лицом, то набралось аж 10 человек.

Начнем с того самого – Денис Шальных.

Фото: скриншот

Денис Шальных

Денис — радикальный сторонник здорового образа жизни и серьезно занимается бодибилдингом, что сложно не заметить по его фигуре.

Украшать тело татуировками парень начал уже в подростковом возрасте. Тогда на нем появился портрет кота-любимца. На лице у Дениса можно найти призыв «оставаться одним» (надпись позже была перечеркнута с помощью шрамирования), а также мистические узоры. На левой стороне раньше было изображение гроба, которое он удалил ко Дню рождения мамы в 2021 году. Именно этот рисунок меньше всего нравился Елене Яковлевой.

Фото: скриншот

Николай Маркелов

Популярный блогер и владелец тату-студии из Красноярска Николай Маркелов сам себя представляет как хайпажора, набившего на себе портреты Владимира Путина, Андрея Малахова, Дианы Шурыгиной, а двойной портрет единорога (лошади) и Ксении Собчак положительно оценила сама телеведущая. Дополнен он был президентским лозунгом Ксении «Против всех».

Половину лица предпринимателя-хайпожора занимает фраза «Терять нечего». После такого экстравагантного украшения Николай также решил немного залить свой глаз краской для тату.

Фото: скриншот

Ганвест

Экстравагантный рэпер, балующийся гламуром, сделал татуировки на лице еще до того, как стал популярным и до того, как разменял второй паспорт. На его левом веке красуется надпись «sex» (позже слева добавилась «душа»), а на правом – «Rock», исполненный курсивом. На переносице гордо выбита корона, лоб, виски и щеки украшены цветной краской.

Фото: скриншот

Face

Рэпер Фейс не смог пройти врачебную комиссию в военкомате в 2019 году. Психиатр счел ненормальным наличие татуировок на лице молодого человека.

Под правым глазом у рэпера расположено слово «ненависть», а слева противоположное ему – «любовь». А слово Numb над бровью набито в честь любви к эмо-музыке. Артист позиционирует себя таким образом «бесчувственным». 

Фото: Global Look Press

Наргиз

Татуировка Наргиз едва ли заметна на лице, если не прячется под капюшоном или повязкой. Разглядеть буддистские узоры можно только на оголенной и выбритой голове артистки. Начало свое тату берет от макушки и вьется до шеи.

Фото: скриншот

Скруджи

Рэпер Скруджи из команды Black Star первые татуировки на лице набил не спонтанно. Поход в салон он планировал два год, но наконец решил. Первыми на лице появились его короткое имя Edy и надпись «Not guilty» («Не виновен»).

Фото: Instagram

Моргенштерн

В 2020 году скандальный рэпер Моргенштерн признался, что жалеет о сделанных татуировках. При этом на его лице продолжает красоваться число дьявола (сам исполнитель утверждает, что это три буквы G), средневековая булава (именно ее и называют моргенштерном) и нота.

Музыкант объяснял, что набил себе татуировки на лице, чтобы никогда не устроиться работать в офис.

Фото: Instagram

Элджей

Рэпер Элджей под линией роста волос на лбу в 2019 году набил себе координаты родного города – Новосибирска.

Фото: скриншот

T-killah

Рэпер T-killah опрометчиво пообещал набить себе татуировку на лице, если российская сборная по футболу одержит победу над Испанией в ⅛ финала мундиаля в 2018 году.

Как известно, сборная тогда действительно выиграла, а вот музыкант так и не решился пачкать лицо краской. При этом выложил видео, где ему якобы наносят на щеку слово «Россия» и имя «Игорь» (видимо, Акинфеев). Все это оказалось симуляцией.

В реальности же T-killah набил тату «Россия» себе на оборотной стороне нижней губы.

Фото: Instagram

Мария Миногарова

Актриса Мария Миногарова тоже сделала татуировку на внутренней стороне губы, но не на спор, а по своему желанию. В 26 лет она набила напротив нижнего прикуса тату «Мне 22», но рисунок стерся. И во второй раз Мария решилась набить более основательно слово «Сила».

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