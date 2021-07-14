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Елена Яковлева: людей интересуют татуировки, а не душа моего сына

Судя по поисковым запросам, народ очень интересуется сыном актрисы Елены Яковлевой.

Почему – об этом «Собеседник» спросил у самой актрисы в рамках большого личного интервью, которое вы сможете прочитать на нашем сайте.

– Наверное всех просто немного пугает и шокирует вид моего ребёнка, – предположила актриса. – Потому что Денис немножко подурил молодости – и с обилием татуировок, и со своими взглядами – наверное, это всех и возбуждает. Даже не столько взгляды или их трансформация, сколько именно татуировки интересуют. А вот нет чтобы с ним пообщаться, узнать, что помимо татуировок там есть ещё замечательная душа, что Денис – замечательный и заботливый сын! Но это, по-моему, никого не интересует. Денис – грамотный, образованный, начитанный мальчик, в совершенстве владеет английским языком и так далее и так далее. Он занимается спортом, причём, так сказать, экологично – не колется всеми этими анаболиками, а сам, правильным питанием, достигает результатов. И он свободный человек, делает что хочет.

– А проблема «отцы и дети»?

– Ну, поколение моего сына – это такое очень неудачное поколение. В том смысле, что они формировались в 90-е годы, когда всё в известном смысле закончилось, когда всё позакрывалось и когда некем было стать, кроме как пойти торговать на рынок. И мы, родители, к сожалению, тоже растерялись. Вот в это время сын и рос. Тогда казалось, что окончание школы ещё далеко, что что-то наладится, а вот – раз! – школа закончилась, а ничего не наладилось. Ну, думали, может хотя бы инженером стать, но им, детям 90-х, это неинтересно и не хочется, да и не надо уже было никому, наверное, такое количество инженеров. Я думаю, вот где-то в том времени причина очень многих проблем и того, что они не успели почему-то сориентироваться, и родители тоже не сумели – я сейчас себя имею в виду. Не сумели поймать быстрые перемены, чтобы что-то сделать, как-то помочь детям. Мы сами были очень растеряны – так внезапно в девяностых всё рухнуло. Была надежда, что как-то все нормализуется и все пойдет на привычный лад, а оно ничего не нормализовалось. Потом Денис пошёл одной дорогой, потом другой, но ни там, ни там для себя ничего не нашел и как-то так немножко заплутал. Ну, так многие в то время плутали. Когда мне задают вопросы: а почему вы не настаивали, чтобы он закончил, допустим, вуз, куда он поступил, – я еще и еще раз понимаю, что настоять было невозможно. И реально, действительно очень жалко, что он бросил институт на третьем курсе. Но при этом я вижу, что его друзья и одноклассники, кто закончил обучение, все равно никто из них не работает по профессии, и всё равно все как потерянные ходят, никто не знает, чем заниматься, при том, что да, у них есть дипломы. Ну и что? Эта корочка сейчас уже ничего не значит.

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