Что случилось сегодня: полицейский признался в убийстве школьницы, мать актера провела 10 дней с трупом, взрыв на химзаводе, золотые медали на олимпиаде

Сегодня был уволен из органов задержанный подполковник полиции, который признался в убийстве 15-летней девочки в Самарской области. Тело Кати Горбуновой было обнаружено с множественными ножевыми ранениями в поселке Петра Дубрава Волжского района. По предварительным данным, мужчина встречался с убитой школьницей. По одной из версий, девушка стала угрожать, что расскажет всем об их отношениях, и он решил убить ее. По версии задержанного, он случайно сбил девочку, испугался и решил добить ее ножом.

На химзаводе «Комбинат Каменский» в Ростовской области вечером 29 июля прогремел взрыв. Семь человек были госпитализированы с химическими ожогами. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, на комбинате загорелось производственное оборудование и рабочие, которые не должны были быть допущены к работе в этом помещении, не успели покинуть его.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене обязательного ношения перчаток в транспорте и общественных местах, но использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил увеличить размер единовременного пособия гражданам, столкнувшимся с осложнениями после вакцинации. Выплата за осложнения не увеличивалась и не пересматривалась с 2000 года, сейчас она составляет 10 тысяч рублей.

Актера Максима Михайлина нашли мертвым в квартире с его парализованной матерью, которая была при смерти из-за истощения. Как сообщается, 10 дней женщина была одна и не могла позвать на помощь. Когда ее нашли, она была в предсмертном состоянии, голодная и совершенно разбитая смертью сына. Ее экстренно госпитализировали в реанимацию.

На Олимпиаде в Токио Виталина Бацарашкина заработала сегодня золото в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Пловец Евгений Рылов взял золото на дистанции в 200 метров на спине. По итогам дня, наша сборная занимает 4 место в общем зачете, в ее копилке 10 золотых медалей.