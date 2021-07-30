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На химзаводе под Ростовом произошел взрыв, семь человек госпитализированы

Как сообщается, на комбинате загорелось производственное оборудование, рабочие не успели покинуть помещение

Фото: Заводы.рф

На химзаводе «Комбинат Каменский» в Ростовской области вечером 29 июля прогремел взрыв. Семь человек были госпитализированы с химическими ожогами. Об этом сообщает портал 161.ru.

Как рассказал собеседник редакции, все пострадавшие сейчас находятся в реанимации.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области заявили, что не располагают информацией о взрыве, а подразделения пожарных МЧС не привлекались к тушению. Источник в администрации Каменска-Шахтинского подтвердил факт аварии.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил RostovGazeta, что на комбинате загорелось производственное оборудование и рабочие не успели покинуть помещение. «Сейчас идет сокращение штата и остались только неопытные кадры, их заставили заниматься работой, с которой они не сталкивались. Они не должны были быть в том помещении», — заявил собеседник газеты и добавил, что ​служба безопасности запрещает персоналу давать комментарии.

Как указано на сайте комбината, он является градообразующим предприятием города Каменск–Шахтинский в Ростовской области. На протяжении всей истории предприятие интенсивно развивалось, осваивая и выпуская важнейшую химическую продукцию для решения задач государственной важности.

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