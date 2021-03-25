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Собянин отменил обязательное ношение перчаток в транспорте и общественных местах

Использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным

Фото: Дмитрий Мальтера

В Москве перчаточный режим в транспорте и общественных местах теперь не обязательный, но носить маски по-прежнему необходимо. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге

Как пишет градоначальник, в последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась, количество вновь выявляемых случаев заболевания снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций уменьшилось в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. 

Как отмечает Собянин, спад заболеваемости произошел благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики. В связи с этим власти продолжают постепенное смягчение действующих ограничений.

«Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений. Будьте здоровы. Берегите себя», – заявил Собянин. 

Он также добавил, что если вы еще не прошли вакцинацию, не стоит откладывать это решение, потому что она вам поможет сохранить и приблизить окончание пандемии.

С 19 июля в Москве и Подмосковье отменили обязательную система QR-кодов для посещения заведений общепита. Фуд-корты, ночные клубы и бары вновь стали работать в открытом доступе, в том числе ночью с 23.00 до 6.00.

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