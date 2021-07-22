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Рылов и Бацарашкина – двукратные! Новый день Олимпиады начался двумя золотыми медалями и допинг-скандалом

Допинг-скандал вдруг решили устроить проигравшие соперники

Фото: Global Look Press

Очередной день Олимпийских игр в Токио начался триумфально для наших спортсменов. Сначала Виталина Бацарашкина доказала, что она на данный момент сильнейший стрелок планеты среди девушек! На ее счету золото в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. А ведь ранее Виталина стала олимпийской чемпионкой в стрельбе с 10 метров из пневматического пистолета и завоевала серебро в миксте вместе с Артёмом Черноусовым в этой же дисциплине. А других стартов у стрелков-пистолетчиков и не было.

Ну а в бассейне историю творил Евгений Рылов. У него также уже были две олимпийские медали – золотая и серебряная, и он добавил к ним золото на своей коронной дистанции – 200 метров на спине.

И очень грустно, что после этого уступившие Евгению пловцы разнылись и чуть ли не обвинили его в допинге.

«Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается», – заявил бронзовый призер Гринбэнк из Великобритании.

А серебряный призер Райан Мерфи из США и вовсе разговорился. Сначала он сделал заявление в микст-зоне.

«Для меня это огромная психологическая нагрузка, что я участвовал в заплыве, который, вероятно, не является чистым», – сказал Мерфи, не уточнил, кто именно из его соперников, мог употреблять допинг.

Тема нашла развитие на пресс-конференции.

Райан, неужели вы думаете, что этот финал был нечестным?

– Когда я отвечал на этот вопрос в микст-зоне, то был расстроен своим поражением. И я ничего такого не утверждал. Я просто сказал, что не уверен абсолютно в честности этого заплыва.

 Но что вы вкладывали в эту фразу? Почему вы не были уверены? И нормально ли это, говорить такие слова в момент триумфа Рылова, если у вас нет уверенности?

–  Я и не собирался тут что-то утверждать. Я поздравляю Евгения, он выполнил невероятную работу. Но для меня это огромная психологическая нагрузка, что я плыву в заплыве, который, вероятно, не чист.

Если один сказал «А», но не хочет говорить «Б». За этим «Б» журналисты идут к другим спикерам – в этой роли на этот раз выступил директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов.

– Мы тестировали Евгения Рылова три раза в 2021 году. Кроме того, он состоит в международном пуле, поэтому международная федерация его тестирует дополнительно. Тем не менее, в рамках предолимпийской подготовки он был подготовлен и чист. Хотел бы обратить внимание, что наша ответственность заканчивается в момент завершения отбора пробы и дальше начинается ответственность спортсмена за все, что попадает в его организм, – сказал Буханов.

В общем, американец и британец, похоже, просто решили испортить триумф Рылова. И хочется верить, что в МОК эти слова не пропустят мимо ушей, ведь «за базар надо отвечать», как говорят в России.

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