Минздрав предложил увеличить компенсацию за осложнения от прививки

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил увеличить размер единовременного пособия гражданам, столкнувшимся с осложнениями после вакцинации.

«Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия», – говорится в ответе Мурашко депутату Госдумы Федоту Тумусову, передает РБК.

Выплата за осложнения не увеличивалась и не пересматривалась с 2000 года, сейчас она составляет 10 тысяч рублей.

Ранее Тумусов направил Минздраву письмо, в котором предложил ввести страхование жизни и здоровья каждого прививающегося от COVID-19 на 10 млн руб. Как объяснил он агентству, это должно убедить людей в том, что вакцинация безопасна. «Если прививка безопасна, то государство ничего не потеряет, а людей убедит, если прививка на самом деле может привести к плохому исходу, то деньги нужны, так как она становится фактически обязательной», – пояснил Тумусов.

Как говорится в ответе министра здравоохранения, россияне, которые столкнутся с осложнениями после прививки, могут претендовать на единовременные пособия, в том числе по нетрудоспособности, а в случае смерти от прививки члены семьи погибшего получат 30 тысяч рублей.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что результаты исследования вакцины Sputnik-V будут опубликованы ближе к октябрю 2021 года. То есть к тому моменту, когда власти рассчитывают достичь показателя в 60%, а то и вовсе 80% вакцинированных. Что же касается двух других российских вакцин – «ЭпиВакКороны» и «КовиВака», – то результаты по ним, добавил Мурашко, будут в конце текущего или начале следующего года.