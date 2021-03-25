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Подполковника полиции, который признался в убийстве школьницы, уволили из органов

По предварительным данным, он мог иметь интимные отношения с убитой. По его словам, он случайно сбил ее когда ехал домой

Фото: Global Look Press

Задержанный подполковник полиции, который признался в убийстве девочки в Самарской области, уволен из органов внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«Сегодня оперативниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области по подозрению в причастности к совершению противоправного деяния был задержан сотрудник органов внутренних дел. По результатам служебной проверки, назначенной Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым, он уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области. 

Ранее в Самарской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства школьницы Кати Горбуновой, тело которой было обнаружено с множественными ножевыми ранениями в поселке Петра Дубрава Волжского района. По подозрению в убийстве был задержан подполковник полиции, который, по предварительным данным, мог иметь интимные отношения с ней.

По предварительным данным, мужчина встречался с убитой школьницей и часто в той самой машине, которую видели на месте преступления. «Недавно отношения разладились и девушка стала угрожать, что расскажет всем об их интрижке. Возможно, это и стало мотивом убийства», – считает телеграм-канал Baza. 

Как рассказал сам задержанный, его слова приводит телеграм-канал MASH, он случайно сбил девочку, когда возвращался с рыбалки. Она начала кричать, он испугался, что она всем расскажет, поэтому решил добить Горбунову ножом, а труп увезти, чтобы замести следы.

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