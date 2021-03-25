Подполковника полиции задержали по подозрению в убийстве школьницы

В Самарской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 16-летней школьницы, тело которой было обнаружено с множественными ножевыми ранениями в поселке Петра Дубрава Волжского района. По подозрению в убийстве задержан подполковник полиции, который, по предварительным данным, мог иметь интимные отношения с ней.

«В настоящее время подозреваемый в совершении преступления, являющийся сотрудником полиции, задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения», – сообщили в региональном следственном управлении СК телеканалу РЕН-ТВ,

По данным Telegram-канала BAZA, полиция нашла очевидца произошедшего, она рассказала, как видела, что школьницу прижимал к земле какой-то мужчина. После чего он сел в белую «Тойоту» и уехал. Оперативники выяснили, что неизвестным оказался начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности Безчетвертев Антон. Он был задержан.

По информации Базы, подполковник полиции встречался с убитой школьницей и часто в той самой машине. «Недавно отношения разладились и девушка стала угрожать, что расскажет всем об их интрижке. Возможно, это и стало мотивом убийства», – считает Telegram-канал.

По предварительным данным Telegram-канала 112, полицейский сбил девушку, испугался, что она всем расскажет и решил ее убить.