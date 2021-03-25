Парализованная мать актера Михалина пролежала с трупом сына в одной квартире 10 дней

Актера Максима Михайлина нашли мертвым в квартире с его парализованной матерью, которая была при смерти из-за истощения. Об этом сообщает «КП».

Как рассказал друг семьи артиста, тело 46-летнего актера Максима Михайлина было найдено в квартире на Мосфильмовской улице. В соседней комнате оперативники нашли его мать, 69-летнюю Любовь Михайлину, которая была при смерти и не могла даже пошевелиться.

По его словам, все эти 10 дней женщина была одна и не могла позвать на помощь. Когда ее нашли, она была в предсмертном состоянии, голодная и совершенно разбитая смертью сына. Ее экстренно госпитализировали в реанимацию, сейчас врачи борются за ее жизнь.

Как отмечается, актер жил с матерью в одной квартире. Он уволился с работы в Московском Драматическом театре Армена Джигарханяна, чтобы заботиться и ухаживать за женщиной. Актер практически не отходил от нее, с родственниками они не общались.

Полицию вызвала подруга семьи, которая несколько дней не могла дозвониться ни Максиму, ни его маме.

Сообщается также, что актер очень страдал из-за болезни матери и от того, что бросил театр. На фоне этих переживаний мужчина пристрастился к алкоголю.

Как подчеркнули знакомые семьи, возможно, пагубная привычка могла стать причиной столь ранней смерти артиста.