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Екатерина Шульман: "В России разводятся, как в Европе, а женятся, как в Азии"

Политологиня объяснила, с чем связано снижение числа браков в России и каков вклад пандемии в этот процесс

Фото: Скриншот из видео на YouTube

Екатерина Шульман

Политолог Екатерина Шульман в своем телеграм-канале пояснила ситуацию с ростом числа разводов в России. 

По ее словам, исследователи должны учитывать «отложенные разводы» 2020 года, которые суды не принимали во время пандемии. Особенно это касается тех процессов, которые связаны с имущественными спорами или с вопросами о содержании детей.

Вместе с тем осенью в России наблюдался рост числа заключаемых браков. Среди них сущетсвенный процент составляли отложенные свадьбы, которые не состоялись по тем же причинам весной.

Шульман отмечает, что ситуация с разводами в целом по России в сравнении с показателями конца 80-х и начала 90-х годов стабилизировалась «с тенденцией к плавному росту». Средняя Россия, в особенности бедные регионы, дают большее число разводов. 

При этом нельзя не заметить, что пандемийные обстоятельства тоже значительно могли повлиять на брачные отношения. 

«Теснота типичного городского жилища, незаметная в обычное время, когда в нем только спят, придвинулась всей своей удушающей тяжестью. Разумеется, эта ситуация длящегося дискомфорта для кого-то обернулась невыносимым стрессом, захотелось избавиться от партнера, от семьи и налагаемых ею обязанностей»

, – пишет Екатерина Шульман. 

Особенно пострадали на этом фоне женщины, на которых перелегла ответственность на сопровождение детей в течение дня вместо школ и детских садов.

«Хозяйственные обязанности, которые в нормальное время тоже частью выполняются самой городской инфраструктурой (где можно поесть, а посуду за собой не мыть), надо было нести самостоятельно», – поясняет политолог.

При этом публицистка отмечает что в целом по числу браков на 100 тысяч человек населения Россия по-прежнему остается в числе лидеров среди развитых стран, соперничая с Китаем и Турцией.

«Суммируя, можно сказать, что в России разводятся, как в Европе, а женятся, как в Азии. Общее снижение числа браков также может быть связано с сокращением доли молодежи в составе населения: меньше молодых - меньше свадеб»

, – резюмирует Екатерина Шульман.

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