Число гражданских браков посчитают на переписи населения в апреле 2021 года

В России растет число незарегистрированных гражданских браков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Медиаофис Всероссийской переписи населения.

При этом точное число таких семей в организационном штабе национального статистического мероприятия назвать не смогли и отметили, что данные можно будет получить после переписи в 2021 году.

В медиаофисе заявили, что Россия не уступает общемировым трендам на увеличение срока совместной жизни до свадьбы и роста популярности супружеских союзов. При этом женщины в таких обстоятельствах чаще при переписи заявляют о себе как о замужних, а мужчины напротив — как о холостяках.

Минздрав Тверской области со ссылкой на Тверьстат в своих соцсетях уточняет, что мероприятия по переписи населения в связи с пандемийной обстановкой пришлось перенести. Грядущая перепись в России пройдет с октября 2020 года по июнь 2021 года с учетом мероприятий в труднодоступных регионах. Единым месяцем переписи станет апрель 2021 года.