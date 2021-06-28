Северокавказские регионы оказались лидерами по росту числа разводов в России

Количество разводов в России в период с января по май текущего года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 44% и составило 251,9 тысячи.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании FinExpertiza, которые поступили в распоряжение Sobesednik.ru. Его авторы констатируют, что такой показатель является абсолютным максимумом за последние семь лет.

Самый заметный рост показатель демонстрирует в Ингушетии, где стали разводиться чаще в 3,5 раза, Чечне (в 2,7 раза) и Дагестане (2,1), а также Карачаево-Черкесии и Северной Осетии (в два раза) и Кабардино-Балкарии (+80,1%). За ними следуют Астраханская область (+77,1%), Чувашия (+74,9%), Бурятия (+74,9%) и Калмыкия (+72,3%).

В целом эксперты отмечают, что браки в России заключались чаще, чем были расторгнуты, однако в половине регионов число новобрачных оказалось меньше, чем разведенных. Особенно четко такая тенденция прослеживается в Ленинградской области, где количество разводов превысило число браков на 31,2%, Калмыкии (на 22,9%), а также Саратовской (20,3%), Пензенской (19%) и Рязанской (18,9%) областях.