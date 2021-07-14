"Возможно ли быть идеальными родителями?" Топ-5 ошибок в воспитании детей

1. Не признают самостоятельность ребенка.

Родители не всегда понимают, что ребенок – это отдельный человек, – утверждает Марк. – И это частая проблема среди родителей сегодня.

Таким людям важно понять, что дети – не их собственность и с ними нельзя делать все, что вы хотите. Важно принимать ребенка таким, какой он есть, не заставляя постоянно быть «хорошим».

А еще многие родители отказывают детям в личных границах – и это, безусловно, ошибка.