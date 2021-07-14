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"Возможно ли быть идеальными родителями?" Топ-5 ошибок в воспитании детей

Ведущий нового психологического проекта на канале "Суббота!" ответил на самые распространенные вопросы о взаимоотношениях с детьми

Фото: Global Look Press

19 июля на телеканале «Суббота!» стартовало семейное психологическое реалити «Моя прекрасная мама». В каждом выпуске проекта три мамы ходят друг к другу в гости и ставят оценки за быт и воспитание детей. Решающее слово за психологом и ведущим проекта Марком Бартоном. Именно он определит, кто получит звание супермамы и путешествие для всей семьи. Sobesednik.ru спросил у известного психолога и коуча о частых родительских ошибках в воспитании детей. 

1. Не признают самостоятельность ребенка. 

Родители не всегда понимают, что ребенок – это отдельный человек, – утверждает Марк. – И это частая проблема среди родителей сегодня.

Таким людям важно понять, что дети – не их собственность и с ними нельзя делать все, что вы хотите. Важно принимать ребенка таким, какой он есть, не заставляя постоянно быть «хорошим».

А еще многие родители отказывают детям в личных границах – и это, безусловно, ошибка.

2. Сами постоянно несчастны и подавлены.

Значимая проблема среди взрослых – отсутствие собственного счастья, – говорит наш эксперт. – Когда родитель несчастлив – можно ли говорить о счастливом ребенке?

Дети, наблюдая за таким родителем, будут постоянно переживать и стараться его обрадовать.

Более того, когда мама несчастлива с мужчиной, она может срываться на ребенке и постоянно находиться в апатии. Печальная мама – серьезная проблема в зрелом воспитании детей.

3. Пытаются быть идеальными родителями.

Идеальным родителем быть невозможно, – делится психолог. – Ведь внутри нас всегда будут жить собственные маленькие детки, которые капризничают, топают ножками, а еще у них есть свои желания. Поэтому важно, чтобы мама бы не идеальная, а отдохнувшая, улыбающаяся (если ей этого хочется), живая и настоящая.

4. Создают стрессовую обстановку в семье.

Если все хорошо в ваших отношениях, то у детей тоже все будет прекрасно, – констатирует специалист. – И можно, конечно, обложить себя массой полезной литературы, ходить к психологам, но мы все прекрасно знаем, что дети воспринимают информацию по аналогии и считывают пример перед глазами.

Поэтому, если они видят счастливые гармоничные отношения, где мама и папа любят друг друга и уважают, если в семье отсутствуют невротизм и скандалы, побои и алкоголизм – то ребенку будет достаточно уже и этого, чтобы вырасти полноценной и осознанной личностью. 

5. Забывают о себе.

Родители должны не забывать о том, что их встреча произошла до появления ребенка, поэтому важно продолжать работать над отношениями в паре, – советует Бартон. – Многие мамы с появлением ребенка полностью переключаются на него, а мужчина выпадает из семейной системы и перестает домой спешить, привлекая к себе внимание нехорошими поступками.  

Смотрите реалити «Моя прекрасная мама» на канале «Суббота!» с 19 июля в 18:00  

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