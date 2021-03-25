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Треть россиян считают, что QR-коды и COVID-free зоны улучшили ситуацию с коронавирусом

Четверть опрошенных сервисом Headhunter поддержали бы идею о введении QR-кодов для салонов красоты и фитнес-клубов

Фото: Global Look Press

Большинство жителей России выступают против COVID-free зон в своем регионе. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Headhunter, которые приводит ТАСС.

Согласно данным исследования, 59% россиян не одобрили появление таких мест в своих городах. Поддержали меру чуть больше четверти (27%). О том, что им все равно, заявили 7%, а 6% затруднились ответить.

Более половины (58%) опрошенных не увидели эффекта от принятых властями мер, однако треть (33%) согласились, что QR-коды и COVID-free зоны привели к улучшению эпидемиологической ситуации в их регионе. 

Отмечается, что 29% респондентов вакцинировались, а 7% собирались сделать это, если бы QR-коды ввели в салонах красоты, фитнес-центрах и на культурных мероприятиях.

Четверть респондентов при этом поддержали бы идею о кодах для бьюти-сферы и фитнеса (26% и 27% соответственно). За посещение культурных мероприятий по коду выступили более трети опрошенных (37%).

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