Почему Собянин отменил QR-коды? СМИ назвали "скрытые от глаз общества" причины
По мнению журналистов, система создала проблемы для сотрудников спецслужб, которых нельзя заносить в общую базу данных
Объявленная не так давно Сергеем Собяниным отмена обязательности системы QR-кодов по идентификации граждан, имеющих «правильный» статус и право посещать кафе и рестораны, равно как и отмена ряда других ограничений, уже получили немало оценок от экспертного сообщества. Главенствующая версия здесь звучит довольно просто: власти, дескать, заметили резкое падение их рейтингов на фоне тотального запретительства и контроля, а потому решили «ослабить» хватку.
Между тем, как пишет Дмитрий Севрюков для издания «Октагон», есть среди причин принятия этого решения и более деликатные. Отмечая в целом неспособность нынешней системы сохранить массированный режим давления на население и установить над ним тотальный контроль, автор публикации полагает, что отменить систему кодов пришлось по причине, о которой не принято говорить.
По его мнению, введение новой системы создало проблемы для сотрудников целого ряда специальных ведомств и служб, которых нельзя заносить в общую базу данных, присваивая им QR-коды. Из-за этого возникло немало бюрократических препятствий, поставивших под угрозу решение огромного числа вопросов, связанных с интересами государства, которые, как правило, не обсуждаются в публичном пространстве.
«Коронавирус следовало бы приравнять к иностранным агентам, объявить его нежелательным в России и вообще запретить, поскольку этот вирус прямо на глазах ломает сложившуюся политическую конструкцию, вынуждая российские власти менять подходы и концепции, лишая их возможности обеспечивать стабильность, – говорится в статье.
Ещё совсем недавно казалось, что на предстоящих парламентских выборах россиянам будет предоставлена возможность выбирать между курсом на полную поддержку власти или её поддержку с некоторыми оговорками. Однако теперь грядущие выборы уже предлагают принципиально иную дилемму, подразумевающую выбор между полным послушанием или возможностью немного поупрямиться.
Всю первую половину текущего месяца страна прожила под знаком QR-кода, который разделил граждан на тех, кто имеет право доступа к глубинным пространствам социальной инфраструктуры, а также на тех, кто может попасть лишь на веранды или в предбанники.
Те же коды при этом задали новый тренд на довольно жёсткие правила, подкреплённые серьёзной ответственностью, в том числе уголовной, за любые попытки обойти эти правила. По Москве, а вслед за ней и по другим регионам, решившим встроиться в фарватер этих перемен, даже начали ходить слухи о том, что отныне в России построено какое-то совершенно новое государство, с которым не забалуешь и даже не поспоришь.
Однако после того как в прошлую пятницу родоначальник всех этих кодов и запретов – мэр столицы Сергей Собянин – неожиданно отменил обязательный формат своих же нововведений, жители Москвы и другие россияне вдруг поняли, что охранительная опция в исполнении российской власти вовсе не является такой уж незыблемой. Более того, в отдельных случаях она, и вовсе, представляет собой карточный домик, которому даже на летней жаре удаётся продержаться от силы пару недель.
Однако после того как в прошлую пятницу родоначальник всех этих кодов и запретов – мэр столицы Сергей Собянин – неожиданно отменил обязательный формат своих же нововведений, жители Москвы и другие россияне вдруг поняли, что охранительная опция в исполнении российской власти вовсе не является такой уж незыблемой. Более того, в отдельных случаях она, и вовсе, представляет собой карточный домик, которому даже на летней жаре удаётся продержаться от силы пару недель.
Разумеется, инициатива с сегрегацией пусть и была направлена на стимулирование вакцинации, но воспринималась и бизнесом, и гражданами как совершенно излишняя функция, как с политической, так и с социальной точки зрения.
Один силовик недавно рассказал, что ювелирная и точечная работа его и многих его коллег по защите внутренних интересов государства оказалась парализована из-за разного рода бюрократических вывертов.
По понятным соображениям, многочисленную категорию сотрудников отдельных ведомств в общую базу заносить нельзя, да и QR-кодами их не проштамповать, но и удостоверениями своими на тотальном контроле в общепитах они тоже тыкать не могут, потому что в очереди так и ждут, когда поражённые в правах бойцы невидимого фронта рассекретят себя попыткой нарушить правила.
В результате намеченные в ресторанах встречи срывались, вопросы государственной безопасности гнулись под давлением чрезмерного администрирования санитарных и медицинских процессов.
Там, где бюрократия вершит контроль и задаёт тон, деликатные процессы в интересах государства отдыхают на открытых и легко обозреваемых с любой стороны верандах. Там, где балом правят коды, негласным органам места нет.
Как стали говорить в определённых кабинетах, либо коронавирус, либо экстремисты и шпионы, либо тотальный надзор по санитарной линии, либо мирное небо над головой. Именно по этой причине объявленное в пятницу решение о снятии барьеров вызвало прогнозируемый консенсус и среди будущих избирателей, и среди тех, кто по долгу службы свои эмоции показывать не привык».