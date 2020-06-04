Почему Собянин отменил QR-коды? СМИ назвали "скрытые от глаз общества" причины

Объявленная не так давно Сергеем Собяниным отмена обязательности системы QR-кодов по идентификации граждан, имеющих «правильный» статус и право посещать кафе и рестораны, равно как и отмена ряда других ограничений, уже получили немало оценок от экспертного сообщества. Главенствующая версия здесь звучит довольно просто: власти, дескать, заметили резкое падение их рейтингов на фоне тотального запретительства и контроля, а потому решили «ослабить» хватку.

Между тем, как пишет Дмитрий Севрюков для издания «Октагон», есть среди причин принятия этого решения и более деликатные. Отмечая в целом неспособность нынешней системы сохранить массированный режим давления на население и установить над ним тотальный контроль, автор публикации полагает, что отменить систему кодов пришлось по причине, о которой не принято говорить.

По его мнению, введение новой системы создало проблемы для сотрудников целого ряда специальных ведомств и служб, которых нельзя заносить в общую базу данных, присваивая им QR-коды. Из-за этого возникло немало бюрократических препятствий, поставивших под угрозу решение огромного числа вопросов, связанных с интересами государства, которые, как правило, не обсуждаются в публичном пространстве.

«Коронавирус следовало бы приравнять к иностранным агентам, объявить его нежелательным в России и вообще запретить, поскольку этот вирус прямо на глазах ломает сложившуюся политическую конструкцию, вынуждая российские власти менять подходы и концепции, лишая их возможности обеспечивать стабильность, – говорится в статье.

Ещё совсем недавно казалось, что на предстоящих парламентских выборах россиянам будет предоставлена возможность выбирать между курсом на полную поддержку власти или её поддержку с некоторыми оговорками. Однако теперь грядущие выборы уже предлагают принципиально иную дилемму, подразумевающую выбор между полным послушанием или возможностью немного поупрямиться.

Всю первую половину текущего месяца страна прожила под знаком QR-кода, который разделил граждан на тех, кто имеет право доступа к глубинным пространствам социальной инфраструктуры, а также на тех, кто может попасть лишь на веранды или в предбанники.

Те же коды при этом задали новый тренд на довольно жёсткие правила, подкреплённые серьёзной ответственностью, в том числе уголовной, за любые попытки обойти эти правила. По Москве, а вслед за ней и по другим регионам, решившим встроиться в фарватер этих перемен, даже начали ходить слухи о том, что отныне в России построено какое-то совершенно новое государство, с которым не забалуешь и даже не поспоришь.

Однако после того как в прошлую пятницу родоначальник всех этих кодов и запретов – мэр столицы Сергей Собянин – неожиданно отменил обязательный формат своих же нововведений, жители Москвы и другие россияне вдруг поняли, что охранительная опция в исполнении российской власти вовсе не является такой уж незыблемой. Более того, в отдельных случаях она, и вовсе, представляет собой карточный домик, которому даже на летней жаре удаётся продержаться от силы пару недель.



