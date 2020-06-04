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"Этот эксперимент ударит по позициям Собянина": эксперт о последствиях QR-кодов для мэра Москвы

Столичный градоначальник заявил, что отменить QR-коды удалось благодаря значительному повышению темпов вакцинации

Фото: Global Look Press

Столичные власти все-таки не выдержали давления общественного резонанса, возникшего практически сразу после введения в Москве системы QR-кодов, по которым горожане могли подтвердить свой статус вакцинированного, переболевшего или сдавшего отрицательный ПЦР-тест, чтобы пройти в ресторан или кафе. Система, на фоне появления которой многие заговорили о «цифровом концлагере имени Собянина» в Москве, была отменена уже через две недели после ее введения. При этом еще несколько дней тому назад подобная перспектива была весьма отдаленной, а в самом городе даже появлялись инициативы, вроде временных татуировок с нанесением кода.

Столичный градоначальник Сергей Собянин, который столкнулся с наиболее жесткой критикой в свой адрес после введения новых правил, заявил, что принять такое решение московским властям удалось благодаря улучшению ситуации с темпами вакцинации и статистикой по заболеваемости. Однако, как считают эксперты, реальная причина отмены QR-кодов имеет совершенно другие корни. К примеру, по словам политолога Ильи Гращенкова, все дело в предстоящих выборах и том, что столь жесткое давление на население в рамках борьбы с пандемией и попыток повышения темпов вакцинации привело к падению рейтингов как самого Собянина, так и партии власти «Единой России», с которой мэра Москвы ассоциирует электорат.

«QR-коды в Москве все. Как и предполагалось, ишак оказался выносливее падишаха. Похоже, что перед выборами власти все-таки решили не создавать конфликт с обществом на пустом месте. Не исключено, что и чересчур ретивым главам регионов пришлось дать отбой. Собянин, к примеру, объяснил, что отметить коды для входа в рестораны и кафе столицы позволил успешный ход вакцинации, хотя на деле все обстоит несколько иначе. Принудительно вакцинировать удалось лишь работников торговли, представителей ресторанного бизнеса и бюджетников, которые зависят от московской мэрии.

Фактически Собянин пытается сделать хорошую мину при очень плохой игре, поскольку его попытка сломать жителей столицы через колено заметно подпортила отношение к власти по всей России. Вероятнее всего, чтобы не становиться лишний раз причиной повышения протестной активности в обществе, власти решили отказаться от самых раздражающих людей символов вроде QR-кодов. Между тем, эта система все еще действует на курортах Краснодарского края. Более того, свободный доступ в заведения общепита никак не решает ключевую проблему – всеобщей вакцинации и способов по принуждению граждан к ней.

Как бы там ни было, этот неудачный эксперимент ударит не только по позициям самого Сергея Собянина, личный рейтинг которого, а вместе с ним и рейтинг партии власти, на фоне попыток самоутвердиться в роли мэра всея Руси, фактически достиг дна. И выправить ситуацию отменой кодов теперь уже вряд ли получится. Ресторанный бизнес за это время понес колоссальные убытки, многим даже пришлось закрыться. Кроме того, «успешные темпы вакцинации», о которых утверждает мэрия Москвы и которые уже к сентябрю собираются подогнать к показателю в 100%, могут спровоцировать новый виток недовольства населения. Как уже говорилось ранее, власть сама стреляет себе в ногу, порождая самые острые ситуации для повышения протестной активности среди граждан», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.

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