"Судьба Собянина висит на волоске": Соловей сделал громкое заявление

С недавних пор российские политологи и журналисты снова заговорили о возможных «преемниках» российского президента Владимира Путина. Причём, активизировалась эта дискуссия весьма неожиданно, ведь последние публичные выступления главы государства, равно как и кадровые решения в высших эшелонах власти, не дают даже малейших намёков на то, что место российского лидера в обозримом будущем мог бы занять другой человек.

Как бы там ни было, но разговоры вокруг фигур, которые могли бы выступить в этой роли, в последнее время ведутся весьма активно. В частности, бизнесмен и общественник Леонид Невзлин не так давно заявил, что самым вероятным преемником Путина следует считать заместителя главы АП Кириенко.

Причём, несмотря на то, что у этой версии появилось немало противников, она продолжает сохранять «живучесть» и обсуждается до сих пор. На этом фоне эксперты даже начали перебирать других кандидатов в «преемники», озвучивая фамилии, которые, казалось бы, давно должны были лишиться этого статуса.