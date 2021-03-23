"Судьба Собянина висит на волоске": Соловей сделал громкое заявление
Политолог уверен, что Собянин исключён из числа возможных преемников Путина, однако озвучил, кто мог бы стать фигурой консенсуса
С недавних пор российские политологи и журналисты снова заговорили о возможных «преемниках» российского президента Владимира Путина. Причём, активизировалась эта дискуссия весьма неожиданно, ведь последние публичные выступления главы государства, равно как и кадровые решения в высших эшелонах власти, не дают даже малейших намёков на то, что место российского лидера в обозримом будущем мог бы занять другой человек.
Как бы там ни было, но разговоры вокруг фигур, которые могли бы выступить в этой роли, в последнее время ведутся весьма активно. В частности, бизнесмен и общественник Леонид Невзлин не так давно заявил, что самым вероятным преемником Путина следует считать заместителя главы АП Кириенко.
Причём, несмотря на то, что у этой версии появилось немало противников, она продолжает сохранять «живучесть» и обсуждается до сих пор. На этом фоне эксперты даже начали перебирать других кандидатов в «преемники», озвучивая фамилии, которые, казалось бы, давно должны были лишиться этого статуса.
Это касается, в частности, и столичного градоначальника Сергея Собянина, о серьёзных политических амбициях и соответствующих им перспективах специалисты говорили всего год тому назад, сменив тон ближе к осени, когда Сергей Семёнович оказался в опале не только у недовольных действиями московских властей россиян, но и у Кремля. Как бы там ни было, версия о Собянине-преемнике остаётся весьма популярной.
О том, что шансов стать преемником у Собянина нет, не так давно высказался и известный российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей. Он подчеркнул, что мэр столицы не просто лишился шанса на повышение, но ещё и находится на грани утраты места в московской администрации.
– Ничего подобного и даже близко такого нет. Сергей Собянин не просто не может стать преемником Владимира Путина – судьба Собянина висит на волоске на данный момент. Ему ранее ясно дали понять, что его возможность сохранить за собой кресло мэра Москвы находится в прямой зависимости от того, сумеет ли он справиться с пандемией в столице или нет. Ни о каком преемничестве здесь вообще не может быть и речи, в отличие от весны минувшего года.
Среди потенциальных кандидатов в преемники самый вероятный – Михаил Мишустин, который идёт с большим отрывом. Он не просто фаворит, но ещё и считается фигурой консенсуса, – заявил профессор Соловей в эфире радиостанции «Эхо Москвы».