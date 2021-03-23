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"Путин подумает, посоветуется с окружением": Ходорковский о новом "преемнике" президента

По словам Михаила Ходорковского, Владимир Путин никуда не уйдет, по крайней мере в ближайшем будущем.

Фото: Youtube

Озвученная не так давно российским предпринимателем и общественником Леонидом Невзлиным версия о том, что новым и наиболее вероятным преемником Владимира Путина на президентском посту станет нынешний замглавы АП Сергей Кириенко, похоже, надолго прописалась в широкой экспертной дискуссии по этому поводу.

Причем, если прежние версии, неоднократно озвучивавшиеся и аргументировавшиеся политологами в самые разные периоды, довольно быстро теряли свою актуальность, несмотря на относительно высокую «силу» представленных в них имен, то версия о Кириенко, как о главном претенденте на президентский пост после ухода Путина, живет. И не просто живет, а процветает и получает еще более широкое распространение. Даже недавние высказывания о том, что Невзлин «подставляет» Кириенко, делая его целью номер один для элит, несогласных с текущими параметрами трансфера, не помешали этой версии сохранить жизнеспособность.

Более того, не так давно о ней высказался и российский бизнесмен Михаил Ходорковский, отметивший способность Невзлина точно видеть и чувствовать ситуацию, но при этом не согласившийся с его прогнозом. По словам Михаила Борисовича, Путин никуда не уйдет, по крайней мере в ближайшем будущем.

«Леонид Борисович порой видит ситуацию значительно лучше, чем я, особенно во всем, что касается внутренних интриг. Поэтому я вполне допускаю, что какой-нибудь Кириенко или условный Дюмин на самом деле могут оказаться тем самым выбором Владимира Путина, который он в какой-то момент выкатит на стол, надеясь, что эти люди смогут обеспечить ему позицию Дэн Сяопина.

Впрочем, мое личное мнение пока остается прежним. Я считаю, что за полгода или даже за восемь месяцев до выборов Путин в очередной раз подумает, посоветуется со своим окружением и снова скажет: «Ну кто, если не я?», – заявил Ходорковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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