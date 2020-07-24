Сильные аргументы: Невзлин рассказал, кто может стать преемником Путина

С недавних пор в дискуссии о «транзите» власти в России и «преемниках» действующего президента Путина начала активно всплывать одна довольно интересная фигура. Речь о первом заместителе главы администрации президента РФ Сергее Кириенко. Разумеется, о Кириенко, как о потенциальном преемнике, говорили и раньше, на настолько аргументировано его кандидатуру прежде не представляли.

Аргументы, к слову, первым озвучил известный российский предприниматель и общественник, бывши вице-президент компании «Юкос» Леонид Невзлин.

«Какими бы ни были амбиции Сергея Кириенко, он никогда не предаст президента Путина, и будет соблюдать правила игры. Раньше таким человеком для Владимира Владимировича был Медведев, но теперь в этой роли выступает именно Кириенко», – цитировала пресса слова эксперта.

Примечательно, что спустя почти неделю после этого высказывания Невзлин, в отличие от многих своих коллег, позицию по поводу наиболее вероятного преемника президента России не изменил, более того, он даже дал исчерпывающие объяснения по поводу того, как пришел к этой версии.

«Сергей Владиленович не является силовиком – это большое преимущество. Он – не силовик, но он при этом «свой». Когда назначаешь преемника, необходимо какое-то серьезное отличие, в тот момент, когда будет очень низкий рейтинг, будет хотеться уйти, все будут ненавидеть и вождя, и ФСБ. Поэтому нужно дать им цивильного человека, не военного и не силовика, но опытного и с хорошими характеристиками.

Я, конечно, думал о преемнике как о наемном работнике, я ни в коем случае не предполагал, что человек вроде Кириенко может рассматриваться как отдельная политическая вождистская единица. Я уже давно вижу, как формируется культ личности Путина, и мне это кое-что напоминает.

По всем признакам очевидно, что люди будут достаточно пожилыми, а потому нужны «свои», которые будут работать. И Кириенко как раз способен организовать эту работу, он может быть действующим президентом, а не просто наблюдателем, поскольку он собранный и умный. С ним можно вести разговор, поскольку он точно понимает, ему можно объяснить, его также можно услышать. Вы ничего не объясните тем же Ковальчуку или Патрушеву, или даже Владимиру Владимировичу», – заявил Невзлин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».