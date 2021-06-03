Кириенко: Граждане РФ и "мужики в гараже после первой бутылки" хотят одного и того же

Для описания отношений между гражданином и государством в России не стоит использовать слово «клиентоориентированность», считает первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Он напоминает, что в РФ все же демократия и граждане не клиенты, а хозяева. Также он объясняет, что от властей им нужно примерно то же, что и «мужикам в гараже» «после первой бутылки» — уважение.

«Граждане в государстве никак не клиенты, они как минимум заказчики, а вообще акционеры, хозяева. У нас, слава богу, демократическая страна, и источник власти — это люди», — заверяет чиновник из администрации президента (цитата по Znak.com).

Он также решил ответить на вопрос о том, что россиянам нужно от власти, прибегнув для этого к аналогии с двумя мужиками, которые выпивают в гараже:

«Что говорят в гараже два мужика друг другу после первой бутылки? Ты меня уважаешь? На самом деле в государстве это запрос на уважение, защиту и заботу, эмоциональное сопереживание».

Таким образом Кириенко обозначил тему «фундаментального запроса» граждан России. По его мнению, это «очевидная вещь».

Ранее Кириенко заявил, что законодательство об «иностранных агентах» в России нужно для того, чтобы пресекать попытки влиять на внутренние дела из-за рубежа и отстаивать тем самым суверенитет страны.