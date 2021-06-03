Кириенко назвал закон об "иноагентах" новым правилом в борьбе за суверенитет

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко прокомментировал отечественное законодательство об «иностранных агентах». Он уверен, что оно куда «либеральнее», чем в США, а его введение необходимо для отстаивания суверенитета в интернете.

«В сегодняшнем мире каждая страна должна искать способ обеспечивать реальный суверенитет не только с точки зрения нерушимости границы, не столько с точки зрения обороноспособности. Любая страна в мире заинтересована и в том, чтобы обеспечить суверенитет с точки зрения правил, — сказал Кириенко в разговоре с «Дождем». — Так как новые современные технологии границы убирают, и в этом смысле, конечно же, открывают возможности для людей, живущих и работающих в других странах, попытаться влиять на политические процессы в других странах. Ну конечно же, любая страна должна попробовать выстроить правила, которые это хоть как-то, но регламентируют».

На уточняющие вопросы о признанных «иностранными агентами» независимых изданиях «Медуза» и VTimes чиновник отвечать не стал. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот статус вовсе не мешает заниматься журналистской деятельностью.

Как стало известно сегодня, издание VTimes закроется 12 июня, в День независимости России, из-за этого статуса, который мешает им работать с источниками и отталкивает рекламодателей. Те же проблемы возникли ранее и у «Медузы». Оба издания хоть формально и зарегистрированы за пределами РФ (VTimes вообще не является СМИ в формальном отношении), создаются российскими журналистами, преимущественно живущими в России. Они не финансируются иностранными государствами, если не считать контракты на рекламу, однако, согласно законодательству, получением иностранного финансирования можно считать любой, даже косвенный перевод от человека или компании из-за границы.