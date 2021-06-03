Захарова: У СМИ, объявленных "иноагентами", нет никаких преград для работы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что статус «иностранного агента» не является помехой для функционирования СМИ. Пока она говорила это в ходе делового завтрака на Петербургском экономическом форуме, издание VTimes объявило о закрытии из-за того, что его признали «иностранным агентом», что лишило редакцию рекламных контрактов.

По мнению г-жи Захаровой, политика, которую практикуют российские власти в отношении СМИ, объявленных «иностранными агентами», является «уважительной и открытой», передает Znak.com. Она также заверила, что такие СМИ имеют те же права, что и все остальные.

Параллельно редакция VTimes написала, что издание закроется 12 июня, в День независимости России, так как оно не может существовать без рекламных контрактов. Также журналисты жалуются на то, что стигматизирующей статус не позволяет им работать со многими чиновниками, предпринимателями и аналитиками. Они приходят к выводу, что властям РФ не нужны «профессиональные и неподконтрольные медиа».

До этого близко к закрытию было издание «Медуза». Журналисты описывали те же проблемы, что и их коллеги из VTimes. Чтобы выжить, «Медузе» пришлось начать сбор средств читателей, а также урезать зарплаты сотрудников, отказаться от внештатных авторов и офисов. Также из проекта вывели ряд неновостных подкастов, которые теперь никак не зависят от издания и снова могут находить рекламодателей.