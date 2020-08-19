"Решения принимает узкий круг": журналист рассказал о "плане Б" на случай "ухода Путина"

О преемниках российского президента Владимира Путина в рамках широкой экспертной дискуссии о «транзите» власти в стране, говорят уже не первый год. А потому заинтересованная общественность неоднократно слышала и многочисленные фамилии с оценками их перспектив и шансов, и не менее многочисленные версии о том, какими могут быть параметры самого процесса.

Причем вплоть до 2020 года дискуссия шла по нарастающей, а на ее пике откровенно обсуждались едва ли не даты отставки главы российского государства и целый комплекс причины, которые могут вынудить его уйти из большой политики.

Между тем в последнее время разговоры об «уходе, транзите и преемнике» заметно поутихли, и даже автор наиболее громких высказываний на эту тему, известный российский политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей как-то сбавил обороты, перестав давать смелые и в чем-то даже тревожные прогнозы на будущее первого лица государства.

Более того, как высказался недавно российский журналист, редактор политического отдела «Новой» Кирилл Мартынов, вопрос преемников в российских элитах, наиболее приближенных к президенту, воспринимается как угроза, а саму возможность замены Путина считают реальной только в одном случае – в случае возникновения форс-мажорной ситуации.

«Полагаю, что ставка делается на то, что современная медицина состоятельна, что Владимир Владимирович получает лучшие медицинские услуги, что его жизнь будет прекрасной и долгой. Есть ли в данном случае «план Б»? В действительности любая история о том, что кто-то становится фаворитом в качестве преемников, немедленно все остальное окружение Путина начинает настаивать против этого человека и даже целенаправленно его топить.

Вообще, эта проблема характерна для всех дворцовых авторитарных режимов, в которых решения принимает узкий круг и все в итоге замыкается на одного и того же человека. В авторитарных режимах, мы в этом плане не исключение, нормальной процедуры передачи власти вообще не предусмотрено, а потому любой преемник или вообще постановка вопроса о преемнике рассматривается в качестве форс-мажора, то есть на случай «если грянет гром». Сама же проблема более-менее неразрешима», – заявил Мартынов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».