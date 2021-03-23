"Шедеврально": депутат Госдумы отметил любопытный момент во время Прямой линии Путина

Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным – самое обсуждаемое событие этого дня и, вероятнее всего, текущей недели. Остались позади практически все вопросы внешнеполитической повестки, временно забылись свершившиеся и грядущие кадровые перестановки, утихли разговоры о конфликте внутри элит и трансфере.

Все взоры были обращены к президенту лишь по одной единственной причине – это его первое публичное выступление за тот затянувшийся период, в течение которого россияне буквально жаждут от главы государства прояснить ситуацию с вакцинацией.

Вот только и прояснения не вышло, и от прямого ответа на вопрос о том, будет ли вакцинация в стране обязательной, Владимир Владимирович откровенно уклонился. И такая неоднозначная, размытая позиция Кремля по проблеме, вызывающей в российском обществе серьёзное недовольство, убеждены политологи, непременно обернётся для властей проблемами уже в ближайшем будущем, к примеру, во время сентябрьских парламентских выборов.