"Шедеврально": депутат Госдумы отметил любопытный момент во время Прямой линии Путина
Парламентарий высмеял эпизод с вопросом о ветеране, отметив, что подобного уровня дискуссия прямо отражает суть мероприятия
Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным – самое обсуждаемое событие этого дня и, вероятнее всего, текущей недели. Остались позади практически все вопросы внешнеполитической повестки, временно забылись свершившиеся и грядущие кадровые перестановки, утихли разговоры о конфликте внутри элит и трансфере.
Все взоры были обращены к президенту лишь по одной единственной причине – это его первое публичное выступление за тот затянувшийся период, в течение которого россияне буквально жаждут от главы государства прояснить ситуацию с вакцинацией.
Вот только и прояснения не вышло, и от прямого ответа на вопрос о том, будет ли вакцинация в стране обязательной, Владимир Владимирович откровенно уклонился. И такая неоднозначная, размытая позиция Кремля по проблеме, вызывающей в российском обществе серьёзное недовольство, убеждены политологи, непременно обернётся для властей проблемами уже в ближайшем будущем, к примеру, во время сентябрьских парламентских выборов.
Соглашается с этой позицией и депутат Государственной думы от партии власти Вячеслав Лысаков. В качестве примера он даже привёл недавнее высказывание политического эксперта Ильи Гращенкова по этому поводу и добавил, что Прямая линия в её сегодняшнем виде вполне могла стать дополнительным раздражающим фактором для многих её зрителей. Более того, парламентарий высмеял эпизод с вопросом о ветеране, отметив, что именно подобного уровня дискуссия прямо отражает суть мероприятия.
«Коллега Илья Гращенков полностью прав – Путин так и не дал ответ на вопрос о принудительной вакцинации, – пишет Лысаков в своём авторском телеграм-канале. – А это значит, что раздражение в обществу будет нарастать и ближе к началу выборов станет весьма неприятным сюрпризом для власти.
Я об этом ранее уже писал.
А сегодня, ещё даже до завершения Прямой линии, всем нам стало полностью понятно, что мы на всех парах мчимся к выборам, которые принесут российской власти не просто сюрпризы, а весьма неприятные сюрпризы. Попытки убаюкать граждан цифрами, диапазоном охвата и выводами, которые расходятся с реальностью, могут сильно раздражить зрителей Прямой линии.
Из интересных деталей. Ведущая: "Владимир Владимирович, 9 мая возле Вас сидел ветеран, вы ему куртку поправляли, а потом у него украли 400 000 рублей". Это шедеврально. Это полностью отражает содержательную часть всей Прямой линии».
Теги: #Путин, #Прямая линия с Путиным 2021, #вакцинация, #коронавирус
Рубрика: Политика