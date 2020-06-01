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«Петров, тебе вообще плевать на Конституцию?!» В сети в шоке от инициативы сажать в тюрьму за призывы не прививаться

Россияне в бешенстве от очередного деятеля, решившего попиариться на коронавирусе.

Фото: mskagency.ru

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров написал письмо главе Минюста Константину Чуйченко, в котором отметил, что необходимым ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям.

Автор инициативы обратил внимание, что часть россиян пропагандирует домыслы о вреде вакцин, при этом некоторые медработники воспроизводят эти мифы. Помимо этого, его беспокоит черный рынок продажи сертификатов и QR-кодов.

«В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании», - написал Петров.

После этого ему по рукам сразу же дали юристы, напомнив, что в стране еще есть Конституция и ее 29-я статья.

«Не считаю, что такая инициатива соответствует не только букве, но и духу закона... А лица, которые высказывают такие идеи, пусть перечитают 29-ю статью Конституции РФ», - отметил глава коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнеры» Александр Грибаков в интервью РИА «Новости».

Грибаков напомнил, что согласно этой статье, никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них, а также гарантируется свобода СМИ и запрещается цензура.

В бешенстве и соцсети, так как людям напрямую хотят заткнуть рты уголовным преследованием.

«А чего ответственность только уголовную? Сразу стреляйте и дело с концом. Больше недовакцины останется. Для партии и ее семей», - иронизирует читатель.

«Заражает людей не пропаганда, а реальная болезнь. Каждый имеет право на свою точку зрения, мнение и свободу выбора. Но проблема в том, что на 29-ю статью (как и на многие другие) власть давно забила. Конституция написана властью, если кто помнит. Но не для неё...», - считает россиянин.

«Призываю, всех призывающих к вакцинации экспериментальными препаратами, привлечь к ответственности, в случаях: если лицо получившее дозу препарата стало инвалидом или это повлекло за собой смерть испытуемого. Назначить семьям, таких инвалидов или умерших, пожизненные выплаты со всех призывающих к уколу, в размере не менее 50% с любых видов доходов», - звучит противоположный призыв в Минюст.

«Наоборот, надо вводить ответственность за призыв - прививаться. Колют хрен знает что, не проверенное», - считает москвич.

«Если у нас примут новую уголовную статью, то применять наверняка начнут с размахом», - уверен пенсионер.

«Никто не пропагандирует против вакцинации лучше и талантливее, чем Попова и Собянин. «Оскар» за худшую роль второго плана уже у них в кармане», - пишет житель столицы.

«Берите смелее, Петров - сажайте всех, кто задает вопросы и пытается выяснить подробности», - предлагает автору инициативы россиянин.

«Ну, так если есть угроза здоровью, то пусть вводят режим ЧС и объявляют эпидемию, а не подсовывают бумажки, где гражданин сам несет ответственность за возможные побочки от жижи. И при этом открывают все границы, особенно с Индией», - считает профессор.

«Предлагаю ввести наказание за призыв к явному нарушению конституционного права о свободе слова. Тогда Петров и сядет первым», - завершается дискуссия обратным предложением инициативе Петрова.

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