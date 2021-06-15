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В Москве из-за жары повышен уровень озона, эксперты советуют оставаться дома

Метеорологические условия, затрудняющие рассеивание загрязняющих веществ в воздухе, сохраняются в городе с 7 июля

Фото: Global Look Press

Из-за жаркой и безоблачной погоды в столице наблюдается повышенная концентрация озона – до 1,5 ПДКм.р (максимальной разовой предельной допустимой концентрации).

Об этом сообщается на сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг».

«С 18:00 часов 14 июля до 11:00 часов 15 июля 2021 года ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания в атмосфере (НМУ 1-ой степени), возможен рост концентраций загрязняющих веществ», – указывается также в сообщении.

В целом максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ в воздухе находятся ниже предельно допустимых значений, отмечает «Мосэкомониторинг». Ожидается, что днем в четверг, 15 июля, метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов.

По словам специалистов, озон в приземном слое атмосферы может быть опасным для здоровья человека, поэтому в условиях аномальной жары, которые наблюдаются в столице, лучше ограничить пребывание на улице днем, передает «Интерфакс».

Между тем, по словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, московскому региону пока не грозит повторение ситуации 2010 года, когда горели торфяники. «С точки зрения погоды нам пока такая ситуация, какая была в 2010 году, не грозит», – заверил синоптик, в то же время указав на повышение риска лесных пожаров, которые уже зафиксированы в Красногорском, Шатурском и Дмитровском районах.

«Оранжевый» уровень погодной опасности в столице держится восьмой день подряд. Предупреждение Гидрометцентра продлено до 21:00 четверга. Температура превышает норму на семь и более градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Sobesednik.ru, что на большей части территории России температура воздуха в июле будет выше нормы.

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