Русской зиме конец. Через 30 лет России обещают потепление до европейских значений

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорит, что уже через 30 лет зимы в России превратятся в европейские. Из-за глобального петепления средняя температура зимой должна вырасти на 3-5 градусов Цельсия, однако полностью от привычных морозов это не избавит, хотя они и станут куда более редкими.

«Наша страна северная, и энергетическая проблема при суровых зимах ох, как остро встает. Можно ожидать, что лет через 30 снимется эта проблема», — передает слова эксперта ТАСС. Синоптик считает, что погодные условия зимой в России к тому времени будут приближаться к показателям западной Европы.

Впрочем, несмотря на общий тренд, полностью прощаться с русской зимой спешить не стоит: «В целом зимы будут теплеть, но интенсивность похолоданий не уменьшится, и не нужно рассчитывать, что в Москве не будет 20-25 градусов мороза».

Говоря о более близкой перспективе, эксперт призвал перестать верить в приметы, которые утверждают, будто жаркое лето гаранитрует определенные погодные условия зимой: «На самом деле, никакой связи нет», — заверил он. Никаких примет, которые бы действительно всерьез претендовали на научное знание, он не знает.