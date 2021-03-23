Сегодня в Москве ожидается аномально жаркая погода на 10° выше климатической нормы

Благодаря скандинавскому антициклону в столице сохранится малооблачная и аномально жаркая погода с температурой воздуха до +33°. Об этом сообщает портал Метеовести.

Как рассказали синоптики, в Москве сегодня ожидается малооблачная погода без осадков.

Температура воздуха в столице прогреется до +31 – 33°, в Подмосковье до +29 – 34°.

Ветер северо-восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм рт. ст.

Ночью ожидается ясная погода, с температурой от +20 до +22°. Атмосферное давление в пределах нормы. Днем 12 июля от +30° до +32°.