Травяной чай, вода с лимоном, морсы. Диетолог рассказал, как пережить летнюю жару

В центральную Россию пришла настоящая летняя погода. К выходным столбик термометра поднимется до +30°. Как скорректировать своё меню в связи с жаркой погодой, Sobesednik.ru рассказал известный диетолог Михаил Гинзбург.

– Нужно больше пить такие напитки, как зелёный и травяной чай, воду с лимоном или имбирём, прозрачные фруктовые и ягодные морсы без сахара, чистую воду. Это нужно для восполнения потери жидкости в организме, – рассказывает диетолог.

По словам Гинзбурга, от мяса в жаркие дни лучше воздержатся, чтобы не перегружать пищеварительный тракт, из белковых продуктов выбирать рыбу, яйца и кисломолочные продукты.

– Больше овощей, фруктов, ягод и зелени, – советует диетолог. – Сладостей (мороженое тоже считается – Прим. Sobesednik.ru) в любое время нужно есть меньше: это так называемые провоспалительные продукты, с которыми связано повышение давления и воспалительные явления.