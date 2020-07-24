Колодонова Виктория
Вчера, в 21:29

Травяной чай, вода с лимоном, морсы. Диетолог рассказал, как пережить летнюю жару

Как скорректировать своё меню в связи с жаркой погодой, рассказал известный диетолог Михаил Гинзбург

Фото: Global Look Press

В центральную Россию пришла настоящая летняя погода. К выходным столбик термометра поднимется до +30°. Как скорректировать своё меню в связи с жаркой погодой, Sobesednik.ru рассказал известный диетолог Михаил Гинзбург.

– Нужно больше пить такие напитки, как зелёный и травяной чай, воду с лимоном или имбирём, прозрачные фруктовые и ягодные морсы без сахара, чистую воду. Это нужно для восполнения потери жидкости в организме, – рассказывает диетолог.

По словам Гинзбурга, от мяса в жаркие дни лучше воздержатся, чтобы не перегружать пищеварительный тракт, из белковых продуктов выбирать рыбу, яйца и кисломолочные продукты.

– Больше овощей, фруктов, ягод и зелени, – советует диетолог. – Сладостей (мороженое тоже считается – Прим. Sobesednik.ru) в любое время нужно есть меньше: это так называемые провоспалительные продукты, с которыми связано повышение давления и воспалительные явления.
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При этом диетолог разрешает пить кофе, но не больше трёх-четырёх чашек в день. Популярный в жару квас он не приветствует: «квас содержит сахар и раздражает желудок» и предлагает заменить в окрошке квас на нежирный кефир.

В жару некоторые охлаждаются холодным пивом, сидром и шампанским. Михаил Гинзбург категорически не рекомендует увлекаться таким способом охлаждения.

– Это плохо. Любой алкоголь особенно в жару повышает артериальное давление и нагрузку на сердце, а оно и так в такую погоду работает с перегрузкой. Это повышенный риск инфаркта или инсульта, – отмечает диетолог.

Теги: #Диеты

Рубрика: Общество

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