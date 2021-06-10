Синоптик рассказал, когда в Москву придет жара

Уже к следующим выходным в столицу придет жаркая погода с температурой воздуха до +30 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вторая половина июня: в центральной России, в столичном регионе к нам придет более сухой и более прогретый воздух», — приводит его слова «МК».

По словам синоптика, в этот период будет больше солнечных дней и меньше дождей, а температура будет значительно превышать климатическую норму.

«Днем, я рассчитываю, что как минимум будет плюс 25-30 градусов, а, может, в отдельные дни и на градус-другой теплее», — добавил он.

Как отмечал метеоролог ранее, избытка осадков в июне не прогнозируется ни в одном из регионов России, в целом месяц ожидается теплым.

Ранее сообщалось, что сегодня вечером и ночью ожидаются дожди, а к выходным придет небольшое потепление до 22-24 градусов. При этом отмечалось, что пока не стоит рассчитывать на улучшение погоды.