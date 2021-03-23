Роман Вильфанд: «В июле надо готовиться и к жаре, и к похолоданиям, и к дождям»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Собеседнику», какая погода ждет россиян в июле.

– Роман Менделевич, традиционный вопрос в конце месяца – что нас ждет в следующем? Какие сюрпризы на этот раз приготовила погода?

– Вы совершенно вовремя спросили о том, каким будет июль: специалисты Гидрометцентра России только-только посчитали прогноз.

Суть его такова: на бОльшей части территории страны температура будет выше нормы и только на севере азиатской части и на севере Красноярского края температурный фон – около нормы. А так повсеместно прогнозируется высокая температура.

У нас есть две расчетные схемы, которые демонстрируют, будет ли преобладание однотипной погоды. Так вот, в очередной раз хочу подчеркнуть: седьмой месяц года будет неоднородным. Поэтому надо готовиться и к очень жаркой погоде, и к периодам похолоданий с дождями.

– Когда вы говорите «выше нормы», означает ли это, что будет выше и на 10 градусов, как недавно в июне? Или все-таки ожидается небольшое повышение – в пределах 2-3 градусов?

– Ну, аномалии среднемесячных летних температур принципиально не могут быть больше 10 градусов: летняя изменчивость небольшая, она гораздо меньше, чем зимой. И если по отношению к среднесуточным температурам редко, но все-таки бывает отклонение в 10 градусов, то для среднемесячных характеристик такое отклонение «запрещено». Так, самая высокая температура в июне за весь 143-летний период наблюдалась в 1999-м и была она на 4,9 градуса выше нормы. Видите, такое один раз произошло за 143 года. Поэтому отклонения мы оцениваем обычно на 1 градус выше нормы.

На самом деле интенсивность аномалий мы не прогнозируем – это очень сложная задача. А вот средние характеристики, превышение нормы – да, это наша задача. Это самый современный уровень долгосрочного прогнозирования: выше нормы, но не указывая насколько, потому что это уже за пределами сегодняшних знаний.

– Мы с вами разговаривали в период аномальной июньской жары, и вы называли максимальные значения, которые превышали показания 1917 и 1948 годов. Речь шла исключительно о дневных превышениях? А сейчас мы оцениваем месяц в целом? Правильно?

– Конечно. Это был температурный фон, характерный для конкретного дня. Ну, например, 23 июня температура была самая высокая за весь период не только для этого дня, а вообще для июня в целом, да. Для каждого дня есть свои рекордные значения и именно о них я тогда и говорил. Сейчас я веду речь об осредненных характеристиках за месяц.

Кстати говоря, помимо температуры, всех обычно интересует и прогноз осадков. Заранее хочу сказать: прогноз осадков оправдывается хуже, чем прогноз температуры.

Так вот, прогноз такой: в большинстве регионов страны осадков выпадет около нормы, только на юге Урала и на юге Тюменской области, в Западной Сибири прогнозируется их дефицит. Избыток же осадков ожидается в Забайкалье и на Таймыре.

– Ожидаются ли грозы типа тех, что прошли в конце июня и принесли много проблем?

– Для лета вообще характерны грозы: именно в это время года наблюдается кучевка – кучевые облака сначала плоские, затем развитые, мощные, затем и т. д. Есть разные фазы развития кучевых облаков, до тех пор, пока они не становятся кучево-дождевыми. И вот тогда наблюдаются интенсивные осадки, усиление скорости ветра, грозы, штормы…

Так что дожди и грозы летом – это естественный процесс. Кстати говоря, продолжительность летних дождей не очень большая – час, полтора. Это не монотонные нудные затяжные дожди, которые наблюдаются в переходные сезоны – в частности, осенью. Это – красивые летние мощные осадки.

– Надо ли нам ожидать нового антициклона, который будет стоять над нами, как в июне, и приносить аномальную жару?

– На этот вопрос всегда сложно ответить. Раз прогнозируется изменчивая погода, значит, что будут и стационарные антициклоны, и быстро бегущие атмосферные волны, когда осадки будут выпадать. Все это можно ожидать.

Самое главное, помните: мы прогнозируем эти события примерно за двое-трое суток до их наступления. Поэтому я сейчас говорю общо – да, будет. А вот когда – объявим за двое-трое суток.

Метеорологи в принципе сначала прогнозируют погоду на сезон, затем корректируют на месяц, затем делают 10-дневные, 5-дневные прогнозы, а потом уж по дням. Корректировка идет постоянно. И это очень важно понимать людям, которые, конечно же, хотят знать погоду на целый период. Сначала – общие характеристики, а детали прогнозов все лучше и лучше вырисовываются лишь с приближением конкретного дня.

– И все-таки – можете ли сказать, чего будет больше в этой неоднородности? Дождей или теплой ровной погоды?

– Чего больше? Я сразу вспоминаю мультик про Винни Пуха… Помните, когда его друг открыл холодильник и спрашивает медвежонка: «Ты чего больше любишь? Сырок или колбаску?» А тот отвечает: «Я и сырку побольше люблю, и колбаски». Вот примерно таков и мой ответ – в июле все будет: и жаркая погода, и прохладная с дождями.

Вообще-то я в таких случаях ухожу от ответа, потому что это – за пределами возможностей современной науки. И отвечаю обычно так: в жизни должна быть интрига. Так давайте ее сохраним.



