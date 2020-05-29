"Мрачная фантастика обретает реальность": россияне в гневе от новостей о татуировках в виде QR-кодов

Новость о том, что в России предлагают делать татуировки с QR-кодами, позволяющими засвидетельствовать наличие у человека статуса вакцинированного, переболевшего или сдавшего отрицательный ПЦР-тест, активно обсуждается в экспертной среде. К примеру, политолог Илья Гращенков ранее назвал эту инициативу, которая, к слову, исходит от одной из структур «Сбера», первым шагом к повсеместному внедрению подобной практики в будущем. Но больше всего недовольны происходящим обычные граждане, социальные сети в последние часы в буквальном смысле взорвались потоком гневных комментариев.

Так, речь идет об инициативе, автором которой выступил популярный сервис доставки еды Delivery Club. Москвичам, вакцинированным от коронавируса, предлагается сделать временную татуировку в виде QR-кода, который позволяет получить доступ в кафе или ресторан. Всего пользователям предлагают шесть различных стилистических оформлений кода, так сказать, на разный вкус. Обещают, что нанесенный на кожу рисунок будет держаться около двух недель и послужит удобству пользователя.

Между тем россияне считают появление татуировок в виде QR-кодов первым шагом к поголовному чипированию. Другие и вовсе не сдерживают своих внутренних юмористов и иронично предлагают набивать такие татуировки прямо на лбу.

«Ага, давайте сразу на лоб»;

«Рабов уже клеймят»;

«А что сразу не клеймо на лоб?»;

«Надо их на запястье делать. Как у узников концлагерей во второй мировой!»;

«Кошмар!!! Дальше ошейник нацепят с чипами... шаг в право, шаг влево – расстрел»;

«Докатились»;

«Безумие уже какое-то»;

«Реклама этой системы дискредитации набирает уже какие-то нездоровые масштабы. Как бы не закончилось чем-то вроде идеологии нацисткой Германии»;

«Мрачная фантастика обретает реальность»;

«Вот он первый шаг к чипированию и повод его ввести»;

«Все это и есть подготовка россиян к чипированию. Здесь не надо строить какие-то догмы. Все и так предельно ясно, что к чему»;

«Россию в концлагерь превратили! Спасибо вам огромное "наше" правительство!» – возмущаются граждане.