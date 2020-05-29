"Мрачная фантастика обретает реальность": россияне в гневе от новостей о татуировках в виде QR-кодов
Судя по соцсетям, многие россияне считают появление татуировок в виде QR-кодов первым шагом к поголовному чипированию
Новость о том, что в России предлагают делать татуировки с QR-кодами, позволяющими засвидетельствовать наличие у человека статуса вакцинированного, переболевшего или сдавшего отрицательный ПЦР-тест, активно обсуждается в экспертной среде. К примеру, политолог Илья Гращенков ранее назвал эту инициативу, которая, к слову, исходит от одной из структур «Сбера», первым шагом к повсеместному внедрению подобной практики в будущем. Но больше всего недовольны происходящим обычные граждане, социальные сети в последние часы в буквальном смысле взорвались потоком гневных комментариев.
Так, речь идет об инициативе, автором которой выступил популярный сервис доставки еды Delivery Club. Москвичам, вакцинированным от коронавируса, предлагается сделать временную татуировку в виде QR-кода, который позволяет получить доступ в кафе или ресторан. Всего пользователям предлагают шесть различных стилистических оформлений кода, так сказать, на разный вкус. Обещают, что нанесенный на кожу рисунок будет держаться около двух недель и послужит удобству пользователя.
Между тем россияне считают появление татуировок в виде QR-кодов первым шагом к поголовному чипированию. Другие и вовсе не сдерживают своих внутренних юмористов и иронично предлагают набивать такие татуировки прямо на лбу.
«Ага, давайте сразу на лоб»;
«Рабов уже клеймят»;
«А что сразу не клеймо на лоб?»;
«Надо их на запястье делать. Как у узников концлагерей во второй мировой!»;
«Кошмар!!! Дальше ошейник нацепят с чипами... шаг в право, шаг влево – расстрел»;
«Докатились»;
«Безумие уже какое-то»;
«Реклама этой системы дискредитации набирает уже какие-то нездоровые масштабы. Как бы не закончилось чем-то вроде идеологии нацисткой Германии»;
«Мрачная фантастика обретает реальность»;
«Вот он первый шаг к чипированию и повод его ввести»;
«Все это и есть подготовка россиян к чипированию. Здесь не надо строить какие-то догмы. Все и так предельно ясно, что к чему»;
«Россию в концлагерь превратили! Спасибо вам огромное "наше" правительство!» – возмущаются граждане.
Теги: #вакцинация, #Вакцина от коронавируса, #Чипирование, #Москва
Рубрика: Общество